  1. Sportal.bg
  2. Монтана
  Падна първата треньорска глава в efbet Лига

Падна първата треньорска глава в efbet Лига

  • 9 авг 2025 | 14:50
  • 16006
  • 25

Танчо Калпаков вече не е старши треньор на Монтана. 50-годишният спец е депозирал своята оставка, която ръководството а клуба е приело. Новината бе потвърдена от кмета Златко Живков. По този начин наставникът от Панагюрище стана първият, който се разделя със своя пост през новия сезон в efbet Лига.

Танчо Калпаков: Искам да си преосмисля нещата и да преценя какви решения трябва да взема
Танчо Калпаков: Искам да си преосмисля нещата и да преценя какви решения трябва да взема

"С оглед на незадоволителните резултати от началото на сезона Калпаков подаде оставка. Разделяме се с най-добри чувства с него. Благодарим му за всичко, което направи за отбора, за спечелената промоция за efbet Лига и за многото хубави моменти, които донесе на привържениците на Монтана, за последната година. Пожелаваме му да е здрав и успех", заяви монтанският кмет.

