  3. Помощникът на Танчо Калпаков също напуска Монтана

Помощникът на Танчо Калпаков също напуска Монтана

  • 11 авг 2025 | 16:23
  • 463
  • 0

Помощникът на Танчо Калпаков Христо Захариев също си тръгва от Монтана. Отборът започна сезона в efbet Лига с две равенства и две загуби, които доведоха до оставката на треньора.

Падна първата треньорска глава в efbet Лига
Падна първата треньорска глава в efbet Лига

Решението е изцяло мое. Просто така прецених. Разделихме се съвсем колегиално, оставам с най-добри чувства към всички в клуба. Пожелавам успех на отбора", заяви младият специалист, който освен асистент, бе и анализатор в Монтана.

Бивш капитан на ЦСКА фаворит да поеме Монтана
Бивш капитан на ЦСКА фаворит да поеме Монтана

Преди тренировката тази вечер на стадион "Огоста" ще представят и новия наставник на монтаци Анатоли Нанков.

