  3. Танчо Калпаков: Не съм взел прибързано това решение, но смятам, че е правилно

  • 9 авг 2025 | 18:55
  • 285
  • 0

Вече бившият старши треньор на Монтана Танчо Калпаков направи кратко изявление пред клубната медия, след като стана ясно, че се разделя с отбора. През миналия сезон той успя да класира тима от Северозапада за елита, но сега след само четири срещи в efbet Лига Калпаков прецени, че не може да направи нужната промяна.

„Не съм взел прибързано това решение, но смятам, че е правилно. Когато играта на един отбор не върви, трябват промени. Съжалявам, че не успяхме да зарадваме феновете с победа в това така очаквано комшийско дерби. Благодаря за предоставената ми възможност да водя отбора на кмета на Монтана Златко Живков, на Румен Панайотов и на всички в клуба, с които съм работил през последната една година.

Това бе най-хубавият и успешен период в скромната ми футболна кариера като треньор. Оставам с най-добри чувства към Монтана и към града. Пожелавам успех на отбора. Тези футболисти имат качества и съм сигурен, че ще ги разгърнат“, сподели Калпаков.

