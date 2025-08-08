11-те на Монтана и Ботев (Враца)

Станаха ясни стартовите състави на Монтана и Ботев (Враца), които се изправят един срещу друг в двубой от 4-ия кръг на efbet Лига. Дербито на “Огоста” стартира в 21:15 часа.

МОНТАНА - БОТЕВ (ВРАЦА)

Стартови състави:

Монтана: 30. Васил Симеонов, 15. Кристофът Ачемпонг, 5. Мартин Михайлов, 4. Никола Борисов, 18. Костадин Илиев, 23. Антон Тунгаров, 3. Илиас Илиадис, 7. Борис Димитров, 25. Соломон Джеймс, 10. Александър Тодоров, 17. Иван Коконов;

Ботев: 25. Димитър Евтимов, 20. Аймен Суда, 8. Антоан Стоянов, 4. Ариан Кабаши, 97. Владислав Найденов, 9. Даниел Генов, 32. Мартин Дичев, 24. Мартин Смоленски, 11. Мартин Ачков, 36. Милен Стоев, 2. Никола Влайкович.