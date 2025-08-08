Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Монтана
  3. Танчо Калпаков: Искам да си преосмисля нещата и да преценя какви решения трябва да взема

Танчо Калпаков: Искам да си преосмисля нещата и да преценя какви решения трябва да взема

  • 8 авг 2025 | 23:38
  • 687
  • 0

Наставникът на Монтана Танчо Калпаков говори след равенството на своя тим с Ботев (Враца). Двата тима не се победиха и завършиха 0:0, а треньорът намекна и за оставка, като заяви, че трябва да преосмисли нещата.

Монтана и Ботев (Враца) се вкопчиха здраво в Северозападното дерби, но не успяха да излъчат победител
Монтана и Ботев (Враца) се вкопчиха здраво в Северозападното дерби, но не успяха да излъчат победител

“Не сме си пожелавали това равенство. Искахме да победим. Знаехме, че тази победа щеше да донесе много радост на феновете. С оглед на така стеклата се игра ние трябва да сме по-щастливият отбор. Сякаш обаче и двата тима сме доволни от тази самоубийствена точка. Предполагам Враца също са искали да победят. Отборът на гостите може би трябва повече да съжалява.

Нагласата беше нашият отбор да покаже характер. Отстъпва малко футболът в тези дербита. Искахме накрая с някакъв хаотичен натиск да стигнем до победата. Вижда се, че гостите получаваха попадения в края в последните си срещи. На повече тичане отстъпваше футболът. Това са ни възможностите.

Тук нивото на съперниците и играчите е доста по-високо. Създават се повече ситуации, които трябва да решаваме. Днес бяхме стабилни донякъде, но ни покри и късмета.

За нас е важно да стабилизираме играта си в защита и да подобрим атаките си. На този етап не можем да се задоволяваме с някакви точици. Искам и аз да си преосмисля нещата и да преценя какви решения трябва да взема. Когато взема крайно решение, ще кажа. Винаги съм ги подкрепял тези момчета, имат характер, но това за момента не е достатъчно”, заяви Калпаков.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Хляб "Добруджа" приседна на ЦСКА 1948 на варненска нива

Хляб "Добруджа" приседна на ЦСКА 1948 на варненска нива

  • 8 авг 2025 | 20:55
  • 38057
  • 170
Славия с Тони Тасев и малкия Чунг срещу Лудогорец

Славия с Тони Тасев и малкия Чунг срещу Лудогорец

  • 8 авг 2025 | 19:38
  • 1306
  • 1
В Босна спрягат Илиан Илиев за ФК Сараево

В Босна спрягат Илиан Илиев за ФК Сараево

  • 8 авг 2025 | 18:14
  • 12063
  • 17
Феновете на ЦСКА започнаха благотворителна инициатива за фен, борещ се с коварно заболяване

Феновете на ЦСКА започнаха благотворителна инициатива за фен, борещ се с коварно заболяване

  • 8 авг 2025 | 17:16
  • 2199
  • 1
Защитник на Сабах: През първото полувреме бяхме по-добри от Левски, имаме шансове да ги отстраним

Защитник на Сабах: През първото полувреме бяхме по-добри от Левски, имаме шансове да ги отстраним

  • 8 авг 2025 | 16:36
  • 2173
  • 9
Цветомир Найденов представи черногорец като в "Туин Пийкс"

Цветомир Найденов представи черногорец като в "Туин Пийкс"

  • 8 авг 2025 | 15:55
  • 8892
  • 8
Виж всички

Водещи Новини

Монтана и Ботев (Враца) се вкопчиха здраво в Северозападното дерби, но не успяха да излъчат победител

Монтана и Ботев (Враца) се вкопчиха здраво в Северозападното дерби, но не успяха да излъчат победител

  • 8 авг 2025 | 23:08
  • 17243
  • 50
Хляб "Добруджа" приседна на ЦСКА 1948 на варненска нива

Хляб "Добруджа" приседна на ЦСКА 1948 на варненска нива

  • 8 авг 2025 | 20:55
  • 38057
  • 170
Тити Папазов "разтресе" студиото на Sportal.bg с откровения, сълзи и изключителни думи към баскетболните национали

Тити Папазов "разтресе" студиото на Sportal.bg с откровения, сълзи и изключителни думи към баскетболните национали

  • 8 авг 2025 | 20:59
  • 10216
  • 25
Спартак (Варна) обяви сериозни задължения, търси помощ

Спартак (Варна) обяви сериозни задължения, търси помощ

  • 8 авг 2025 | 15:38
  • 25874
  • 101
В Босна спрягат Илиан Илиев за ФК Сараево

В Босна спрягат Илиан Илиев за ФК Сараево

  • 8 авг 2025 | 18:14
  • 12063
  • 17
Венци Стефанов коментира думите на Боримиров, че Славия най-много бави времето

Венци Стефанов коментира думите на Боримиров, че Славия най-много бави времето

  • 8 авг 2025 | 14:20
  • 45619
  • 51