Танчо Калпаков: Искам да си преосмисля нещата и да преценя какви решения трябва да взема

Наставникът на Монтана Танчо Калпаков говори след равенството на своя тим с Ботев (Враца). Двата тима не се победиха и завършиха 0:0, а треньорът намекна и за оставка, като заяви, че трябва да преосмисли нещата.

Монтана и Ботев (Враца) се вкопчиха здраво в Северозападното дерби, но не успяха да излъчат победител

“Не сме си пожелавали това равенство. Искахме да победим. Знаехме, че тази победа щеше да донесе много радост на феновете. С оглед на така стеклата се игра ние трябва да сме по-щастливият отбор. Сякаш обаче и двата тима сме доволни от тази самоубийствена точка. Предполагам Враца също са искали да победят. Отборът на гостите може би трябва повече да съжалява.

Нагласата беше нашият отбор да покаже характер. Отстъпва малко футболът в тези дербита. Искахме накрая с някакъв хаотичен натиск да стигнем до победата. Вижда се, че гостите получаваха попадения в края в последните си срещи. На повече тичане отстъпваше футболът. Това са ни възможностите.

Тук нивото на съперниците и играчите е доста по-високо. Създават се повече ситуации, които трябва да решаваме. Днес бяхме стабилни донякъде, но ни покри и късмета.

За нас е важно да стабилизираме играта си в защита и да подобрим атаките си. На този етап не можем да се задоволяваме с някакви точици. Искам и аз да си преосмисля нещата и да преценя какви решения трябва да взема. Когато взема крайно решение, ще кажа. Винаги съм ги подкрепял тези момчета, имат характер, но това за момента не е достатъчно”, заяви Калпаков.