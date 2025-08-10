Барса не демонстрира никакви сантименти към Фабергас и прегази Комо

Отборът на Барселона се развихри в последната си контрола преди началото на сезона и разби водения от клубната си легенда Сеск Фабрегас тим на Комо с 5:0.

По-голямата част от работата си каталунците свършиха още преди почивката, когато Фермин Лопес вкара две попадения (21', 35'), а Рафиня (37') и Ламин Ямал (42') добавиха по едно.

След почивката "блаугранас" намалиха темпото и отбелязаха само още един гол, който бе втори на сметката на Ямал (49') за вечерта.

Това беше последна контрола за испанските шампиони преди старта на новия сезон, което подтикна старши треньорът Ханзи Флик да използва два напълно различни състава.

През първата част германският специалист пусна в игра под рамките на вратата Жоан Гарсия, а пред него действаха Ерик Гарсия, Роналд Араухо, Паул Кубарси, Алехандро Балде, Педри, Френки де Йонг, Фермин Лопес, Ламин Ямал, Маркъс Рашфорд и Рафиня.

След почивката в игра се появиха Руни Барджи, Гави, Марк Касадо, Андреас Кристенсен, Жул Кунде, Жерард Мартин, Джофре Торентс, Феран Торес, Педро Фернандес и Тони Фернандес.

В срещата участие взе и Сержи Роберто, който в продължение на 18 години носеше "червено-синята" фланелка, а в един период бе и с капитанската лента на "Камп Ноу". От миналия сезон той обаче е футболист на Комо, като публиката му оказа специално внимание и го изпрати с аплодисменти, когато бе заменен в 70-ата минута от Максимо Пероне.

Captain Sergi Roberto 👏👏👏 pic.twitter.com/nL9tksvkBF — FC Barcelona (@FCBarcelona) August 10, 2025

Срещата се изигра на стадион „Йохан Кройф“, а след последния съдийски сигнал на победителите бе връчен трофея „Жоан Гампер“.

Сега на каталунците им предстои да стартират кампанията си в испанската Ла Лига, където ще опитат да защитят трофея си за първи път от 2019 г., когато за последно бившият отбор на Христо Стоичков дублира титлата си. Първият мач на Барселона ще бъде на 16-и август (събота) от 20:30 часа българско време.

Ready for the first official game pic.twitter.com/I5710nfBj8 — FC Barcelona (@FCBarcelona) August 10, 2025