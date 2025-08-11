Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Левски
  3. Левски договори алжирския халф, плаща близо един милион евро за него

Левски договори алжирския халф, плаща близо един милион евро за него

  • 11 авг 2025 | 16:53
  • 16598
  • 40
Слушай на живо
Слушай на живо: Ботев (Враца) - Левски

Сделката за трансфера на алжирския халф Акрам Бурас в Левски може да се счита за сигурна, твърди журналистът Набил Джелит от France Football. Според информацията, "сините" ще платят между 700 000 и 800 000 евро, за да активират откупната клауза на 23-годишния футболист.

Настоящият му клуб МК Алжер ще запази 25% от бъдеща продажба на Бурас. Той ще се превърне в петото ново попълнение на столичани, след Радослав Кирилов, Рилдо, Мартин Луков и Мазир Сула.

Полузащитникът е четирикратен шампион на Алжир, като на три пъти печели титлата с Белуиздад и веднъж с МК Алжер. През миналия сеозн той е изиграл общо 38 мача, в които е реализирал четири гола и е направил три асистенции.

Следвай ни:

Снимки: Imago

Още от БГ Футбол

Талант на ЦСКА преминава в отбор от efbet Лига

Талант на ЦСКА преминава в отбор от efbet Лига

  • 11 авг 2025 | 13:32
  • 34802
  • 28
Бойко Величков получава цялата спортно-техническа власт в ЦСКА, Златков няма да отговаря за селекцията

Бойко Величков получава цялата спортно-техническа власт в ЦСКА, Златков няма да отговаря за селекцията

  • 11 авг 2025 | 12:55
  • 33431
  • 195
Футболистите на ЦСКА получиха два дни почивка

Футболистите на ЦСКА получиха два дни почивка

  • 11 авг 2025 | 11:54
  • 7421
  • 33
Петричев: На този етап от турнира всяка грешка се наказва

Петричев: На този етап от турнира всяка грешка се наказва

  • 11 авг 2025 | 11:25
  • 8957
  • 35
"Сините" обявиха програмата си за тази седмица

"Сините" обявиха програмата си за тази седмица

  • 11 авг 2025 | 10:34
  • 2473
  • 0
"Червените" отказали да си върнат Кареасо

"Червените" отказали да си върнат Кареасо

  • 11 авг 2025 | 09:53
  • 15999
  • 46
Виж всички

Водещи Новини

11-те на Септември и Берое

11-те на Септември и Берое

  • 11 авг 2025 | 18:05
  • 862
  • 4
Бойко Величков получава цялата спортно-техническа власт в ЦСКА, Златков няма да отговаря за селекцията

Бойко Величков получава цялата спортно-техническа власт в ЦСКА, Златков няма да отговаря за селекцията

  • 11 авг 2025 | 12:55
  • 33431
  • 195
Антонина Зетова: Очакваме да стартираме много добре на Световното първенство

Антонина Зетова: Очакваме да стартираме много добре на Световното първенство

  • 11 авг 2025 | 16:12
  • 5279
  • 0
Кареасо искал да се върне в ЦСКА, но "червените" го отрязали накрая - вижте причината

Кареасо искал да се върне в ЦСКА, но "червените" го отрязали накрая - вижте причината

  • 11 авг 2025 | 15:22
  • 15110
  • 5
Талант на ЦСКА преминава в отбор от efbet Лига

Талант на ЦСКА преминава в отбор от efbet Лига

  • 11 авг 2025 | 13:32
  • 34802
  • 28