Левски договори алжирския халф, плаща близо един милион евро за него

Сделката за трансфера на алжирския халф Акрам Бурас в Левски може да се счита за сигурна, твърди журналистът Набил Джелит от France Football. Според информацията, "сините" ще платят между 700 000 и 800 000 евро, за да активират откупната клауза на 23-годишния футболист.

Bouras, c'est fait au Levski Sofia. Le MC Alger a pris acte de l'activation de la clause. Une indemnité de 700 à 800 K serait évoquée assortie d'un pourcentage à 25 % la revente. #Mercato #Algérie https://t.co/6gkvtPGxkj — Nabil Djellit (@Nabil_djellit) August 11, 2025

Настоящият му клуб МК Алжер ще запази 25% от бъдеща продажба на Бурас. Той ще се превърне в петото ново попълнение на столичани, след Радослав Кирилов, Рилдо, Мартин Луков и Мазир Сула.

Полузащитникът е четирикратен шампион на Алжир, като на три пъти печели титлата с Белуиздад и веднъж с МК Алжер. През миналия сеозн той е изиграл общо 38 мача, в които е реализирал четири гола и е направил три асистенции.

Снимки: Imago