Нов проблем за Веласкес, основен футболист напусна принудително игра

  • 10 авг 2025 | 20:25
  • 3073
  • 0

Халфът на Левски - Георги Костадинов, напусна принудително терена през второто полувреме на домакинския мач със Спартак (Варна) поради контузия. Един от най-добрите футболисти на “сините” от началото на сезона пропусна първия сблъсък от Лига на конференциите със Сабах през седмицата заради мускулен проблем.

Днес Костадинов започна в титулярния състав, но в средата на второто полувреме се хвана за бедрото, а наставникът на Левски Хулио Веласкес моментално го замени с Асен Митков.

Все още не е ясно дали травмата ще извади халфа и за реванша срещу Сабах следващата седмица, но неговото състояние се превръща в пореден проблем за испанския специалист, който няма да може да разчита и на Мустафа Сангаре.

С по-леки проблеми пък са Карл Фабиен и Радослав Кирилов.

