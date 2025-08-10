Веласкес: Очевидно Костадинов има проблем, за да не спечелим с "дъжд" от голове, причините са две

Наставникът на Левски Хулио Веласкес обяви след домакинската победа с 2:1 над Спартак (Варна), че "сините" е можело да спечелят с "дъжд" от 6-7 гола, но причините да не се случи това са две - стражът на съперника и ефективността пред противниковата врата.

"Преди да поставяме крайни диагнози, трябва да анализираме какво се случи на терена. Направихме добър мач. Бяхме господари на терена. Ако анализираш ситуациите за гол, трябваше да завърши без проблем с 6-7 гола.

Типичен мач, в който ако не успееш да увеличиш преднината си, на противника може да му се отдаде ситуация, с която да ти създаде проблем. В една комична ситуация ни вкараха.

Това не променя, че днес бяхме абсолютно доминиращ отбор. Не беше от онези типични мачове с владеене на топката, но с липса на ситуации.

Добре стояхме с топката, стигахме дълбоко в тяхната половина и не просто създадохме ситуации, а можеше да спечелим с убедителен резултат. Да не спечелим с "дъжд" от голове причините са две - вратарят, на който трябва да дадем дължимото, и ефективност пред гола. Това е мач, от който си вадя заключения.

Оставихме добри впечатления и единственото “но” е това, което ни липсваше в завършващата фаза. Това е градивна критика.

Не си спомням в друг мач от моята кариера вратарят на съперника да е направил толкова много спасявания. Добре е да останеш в баланс и да си извадиш изводите", каза Веласкес, който призна, че смяната на Костадинов е заради мускулен проблем.

"Очевидно има проблем, защото не бих го сменил толкова скоро след почивката. Защото губиш смяна по този начин. Усети леко неразположение на мускула, може би някакъв вид спазъм, и го извадихме, за да го запазим. Надявам се при него нещата да се развият в положителна посока, но ще видим утре.

Отборът е подобен от този през пролетта. Голям процент от играчите са същите. Откакто съм начело на отбора, наблюдавам прогрес и израстване. Радвам се да видя, че моите идеи ги превъплащават на терена. Искаме да сме отбор, който да притежава топката и така да доминира. Опитваме се да насищаме противниковата половина, да не чакаме противника да сгреши, а напротив - да го провокираме да сгреши. В повечето мачове това, което търсим, се случва. Много е важна отговорността и желанието за победа. Считам, че всичко това можем да го видим както в първенството, така и в европейските мачове.

Именно затова се чувствам горд с моя отбор и с привилегията да съм треньор на този отбор.

Най-важното е всеки ден да държиш едно ниво или да израстваш. Постоянно да се подобряваш както на терена, така и извън него. Вярвам в динамиката на процесите.

За мен е изключително важно при сгъстената програма да вземем под внимание кой колко минути играе. Трябва да подходиш с анализ какво е натоварването и какви минути е изиграл даден футболист и при този интензитет трябва да поглеждаш към противника. Трябва да избереш оптималните 11. Да намериш правилната сплав. Както в Левски, така и в другите отбори всички играчи са заменими. Опитваме се да израстваме, да сме контуренти управлявайки умело процесите с игровите минути и физическото натоварваме в сгъстената програма. Много е важно всички играчи да се чувстват значими. Да помогнат на отбора, независимо кой играе. Всичко това не е плод на случайност, а на обемна работа и отношение към процеса", завърши Хулио Веласкес.