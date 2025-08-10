Левски 1:0 Спартак (Варна), феноменален гол на Марин Петков

Отборите на Левски и Спартак (Варна) играят при резултат 1:0 в двубой от 4-ия кръг на efbet Лига. Попадението реализира Марин Петков (4).

Старши треньорът на "сините" Хулио Веласкес логично прави доста промени в стартовия състав. Най-важното е завръщането в игра на Георги Костадинов, който пропусна битката със Сабах, както и дебюта сред титулярите на Мазир Сула.

Гостите от Варна пък ще разчитат на бързината на тримата в атака - Ксанди, Бернардо Коуто и Дамян Йорданов.

Първата отлична ситуация за гол дойде още в 3-ата минута, когато Мазир Сула центрира от фал към Цунами, който отправи удар с глава, но ударът бе отразен от Максим Ковальов.

Минута по-късно новият халф на "сините" центрира от корнер на втора греда към непокрития Марин Петков, който с уникален удар със странична ножица матира стража на "соколите".

Секунди след гола Борислав Рупанов можеше да направи преднината на "сините" по-голяма, но нападателят не успя да намери целта с удар от удобна позиция.

ЛЕВСКИ - СПАРТАК (ВАРНА) 1:0



1:0 Марин Петков (4)

Стартови състави:

Левски: 92. Светослав Вуцов, 7. Фабио Лима, 6. Цунами, 50. Кристиан Димитров, 71. Оливер Камдем, 8. Карлос Охене, 70. Георги Костадинов, 22. Мазир Сула, 37. Рилдо, 88. Марин Петков, 77. Борислав Рупанов

Спартак (Варна): 23. Максим Ковальов, 50. Илкер Будинов, 44. Ангел Грънчов, 3. Матео Петрашило, 20. Деян Лозев, 19. Емил Янчев, 6. Жак Пехливанов, 17. Цветослав Маринов, 21. Ксанди, 88. Дамян Йорданов, 7. Бернардо Коуто

Стадион: "Георги Аспарухов", София

Главен съдия: Васил Минев

