  2. Левски
  3. Сула: България заслужава Левски да продължи напред

Сула: България заслужава Левски да продължи напред

  • 10 авг 2025 | 21:14
  • 1829
  • 3

Халфът на Левски Мазир Сула се отличи с две асистенции при домакинската победа на "сините" с 2:1 над Спартак (Варна).

"Труден двубой. Времето бе много горещо, но най-важно е, че спечелихме и добавихме три точки. Всички сме щастливи.

Не можем да разберем или отговорим, защо не вкарахме повече. Щастлив съм да съм тук. Виждам любовта на феновете към мен. Много е приятно.

Не мога да направя сравнение между Левски и Черно море, защото се чувствах много добре и край морето", каза Сула, който обеща, че ще направи всичко възможно Левски да елиминира Сабах на реванша в третия предварителен кръг в Лига на конференциите.

"Ще се борим, ще направим всичко необходимо. Тези фенове заслужават, България заслужава да продължим напред", завърши Сула.

Снимки: Борислав Цветанов

