Левски привлича халф от Алжир

Левски е активирал откупната клауза на алжирския полузащитник Акрам Бурас, твърди журналистът Набил Джелит от France Football. Халфът е приел предложението на "сините" и желае да продължи кариерата си в Европа.
Настоящият му клуб МК Алжер все пак се надява да задържи своя футболист, но по всяка вероятност той ще заиграе на стадион "Георги Аспарухов".
Бурас е четирикратен шампион на Алжир, като на три пъти печели титлата с Белуиздад и веднъж с МК Алжер. През миналия сеозн той е изиграл общо 38 мача, в които е реализирал четири гола и е направил три асистенции.
Лудогорец си хареса алжирски халф за заместник на Пьотровски
Интерес към него проявяваше и шампионът Лудогорец, който го беше набелязал за заместник на напусналия в посока Удинезе Якуб Пьотровски.
