От Нюкасъл няма да бързат с трансфер на Джаксън, продължават да таят надежди за Исак

  • 10 авг 2025 | 17:33
  • 170
  • 0
Ръководството на Нюкасъл е взело решение засега да изчака с действията си по евентуален трансфер на Николас Джаксън от Челси, съобщава “Скай Спортс”. Причина за това е, че на “Сейнт Джеймсис Парк” ще искат първо да разрешат окончателно ситуацията около бъдещето на Александър Исак. “Свраките” вече отхвърлиха една оферта от страна на Ливърпул на стойност 110 милиона паунда и продължават да таят надежди, че ще успеят да го убедят да подпише нов договор или да остане още един сезон в клуба. Английските медии отиват по-далеч и дори предвиждат, че той ще бъде на терена следващия уикенд за старта на сезона в Премиър лийг срещу Астън Вила. Решаваща за бъдещето на Исак вероятно ще бъде следващата седмица.

От Нюкасъл пропуснаха поредица възможности да се подсилят в офанзивен план с играч, които в крайна сметка предпочетоха да отидат в други отбори в Премиър лийг. Именно поради тази причина те са се насочили именно към Николас Джаксън, за когото през тази седмица стана ясно, че е бил информиран, че може да си търси нов отбор. 24-годишният футболист отбеляза 10 гола през миналата година. Нападателят бе оставен извън групата в контролата срещу Байер (Леверкузен) в петък, както и срещу Милан в неделя.

