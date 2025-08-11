"Червените" отказали да си върнат Кареасо

Слушай на живо: Арда (Кърджали) - ЦСКА

Полузащитникът Марселино Кареасо е изявил желание да се завърне в ЦСКА, но от клуба не са пожелали това да се случи. Това разкри пред "Тема Спорт" самият колумбиец, който се раздели с "червените" след края на миналия сезон.

Стана ясно кой ще замени Пауло Нога в ЦСКА

Халфът не успя да се разбере с ръководството за нов договор и си тръгна като свободен агент. Кареасо пристигна в Борисовата градина през лятото на 2022 г. и записа общо 97 мача, в които отбеляза 11 гола и направи 10 асистенции.