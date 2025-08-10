Ентусиазираният Левски излиза за поредна победа срещу засипания с проблеми Спартак (Варна)

Левски и Спартак (Варна) излизат един срещу друг в двубой от четвъртия кръг на efbet Лига. Мачът на стадион “Георги Аспарухов” стартира в 19:00 часа, а главен съдия ще бъде Васил Минев.

Ситуацията в двата тима е коренно различна - и като резултати, и като настроение. Домакините излизат като абсолютен фаворит днес и с доста насъбран ентусиазъм. Освен че имат само победи от старта на сезона в родния елит, “сините” показват много сериозна игра в Европа и са близо до класиране за плейофната фаза на Лигата на конференциите.

Само преди няколко дни Левски се наложи драматично над азербайджанския Сабах у дома с 1:0. Така родният тим е с една крачка по-близо до класиране за следващата фаза на турнира и със сигурност ще иска да победи днес, за да не спада доброто настроение в отбора.

Що се отнася до представянето на Левски в efbet Лига то е повече от задоволително. Към момента “сините” са втори в класирането с три поредни успеха след първите три кръга, но и с мач по-малко. Преди седмица те се наложиха с 2:0 над Славия в най-старото столично дерби, а преди това победиха Септември (София) и Монтана.

Лошата новина за Хулио Веласкес е, че някои от ключовите му футболисти изпитват проблеми след последния мач. Мустафа Сангаре със сигурност ще пропусне днешната среща и на върха на атаката се очаква да стартира Борислав Рупанов, който донесе победата срещу Сабах и показва все по-добра игра. Ради Кирилов е с болежки, но се очаква да попадне в групата за днешния двубой. Карл Фабиен също е с проблеми и едва ли ще вземе участие днес.

Що се отнася до ситуацията в Спартак (Варна) тя изобщо не е цветуща. “Соколите” претърпяха доста интензивна седмица, в която стана ясно, че клубът е изпаднал в немалко задължения и лицензът виси на косъм. Община Варна и ръководството на тима призоваха различни рекламодатели да помогнат на отбора, за да не се стигне до фалит. Към момента обаче бъдещето на клуба все още е неясно и не се знае дали Спартак ще продължи участието си в родния елит.

Иначе откъм резултати “соколите” все още нямат загуба от началото на сезона. Лошото е, че те нямат и победа. След първите три кръга Спартак е записал три равенства. В миналия кръг отборът се спаси в 94-ата минута от загуба срещу Ботев (Враца), а преди това завъртя хиксове с ЦСКА и Берое.

Добрата новина е, че Гьоко Хаджиевски няма проблеми с контузени играчи и се очаква всички да са на линия днес. Преди няколко дни пък към тима се присъедини бившия играч на Дунав Луис Пахама.

Последният мач между Левски и Спартак (Варна) датира от февруари месец тази година. Тогава “сините” победиха с 2:0 у дома.