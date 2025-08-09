Популярни
  Левски вече не търси нападател, а халф

Левски вече не търси нападател, а халф

  9 авг 2025
Ръководството и спортно-техническият щаб на Левски блокират търсенето на централен нападател, пише „Тема Спорт“. Причината е играта, която показа младокът Борислав Рупанов в последните два мача. 20-годишният централен нападател откри резултата срещу Славия (2:0) в последния шампионатен мач, а в четвъртък вечер донесе победата с 1:0 над Сабах в първи двубой от третия предварителен кръг на Лигата на конференциите.

“Сините” искаха да вземат играч за върха на нападението, като дори водеха преговори за привличането на Леандро Годой от Берое. За подписа на аржентинеца, който през миналия сезон бе Голмайстор №1 на елита, обаче на „Герена“ бяха надцакани от ЦСКА. Преди това те бяха в контакт с португалския Академика (Визеу) за бразилеца Андре Кловис. Двата клуба се разбраха за сделка, но шефовете не успяха да убедят бразилския стрелец да облече тяхната фланелка.

Левски се раздели с халф
Левски се раздели с халф

В момента усилията на ръководството на Левски са насочени към взимането на халф. През седмицата те вече освободиха един играч от тази зона – нигериеца Клемент Икена. На изхода е и друг полузащитник. Това е словенецът Патрик Мислович. С него също се водят преговори за разтрогване по взаимно съгласие. Такава бе раздялата с Икена. “Сините” вече са влезли в контакт с алжирски халф и се очаква скоро да има яснота дали той ще пристигне на „Георги Аспарухов“.

Последният входящ трансфер на столичани бе на плеймейкъра Мазир Сула, който постепенно влиза във форма, след като по време на подготовката не бе тренирал с отбор. Много скоро пък треньорът на Левски Хулио Веласкес ще се произнесе дали клубът да предложи договор на Димо Кръстев. 22-годишният играч на Фиорентина близо година лекуваше контузия на коляното. В края на миналата седмица той започна пробен период на „Герена“.

