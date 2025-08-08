Спартак (Варна) обяви сериозни задължения, търси помощ

До края на този месец трябва да се намери решение за финансовите задължения на Спартак (Варна), каза на пресконференция днес съпредседателят на Управителния съвет на едноименното сдружение с нестопанска цел Алекс Илиев.

От финансова гледна точка, свързана с лицензирането на клуба, най-важни са отношенията с институциите и играчи, посочи членът на УС Мартен Демирев. Той уточни, че клубът дължи около 942 000 лева към бивши играчи, като с по-голямата част от тях е постигната договорка и споразумение.

Задълженията на Спартак (Варна) към НАП са около 500 000 лева, но тази сума се променя заради лихвите, които се трупат. Тези задължения са най-важните от гледна точка лиценза в БФС, каза още Демирев. По фактура клубът дължи 550 000 лева към фирмата на бившия президент Павлин Николов – "Интерком груп", и други 1,829 милиона лева – като заем към Николов.

"Павлин Николов не е предявявал иск за тях. От ръководството се надяват да постигнат уговорка с бившия президент. Демирев обясни, че Павлин Николов е напуснал емоционално клуба през септември миналата година, но юридически е бил начело на клуба до преди дни, когато беше вписан новият УС. Месечно преразходите в Спартак са много под 100 000 лева, каза още Мартен Демирев.

Алекс Илиев припомни, че е внесено писмо в Общинския съвет с молба за съдействие при установяване на контакт с представители на варненския бизнес, спонсори и дарители, които биха могли да окажат подкрепа за дейността на клуба. От Спартак искат и финансова помощ от общината, но от УС не уточниха каква е исканата сума.