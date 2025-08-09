Популярни
Голям проблем за Левски: Сангаре аут за Сабах, още няколко футболисти са с травми

  9 авг 2025
  • 15279
  • 17
Централният нападател на Левски Мустафа Сангаре няма да може да играе в утрешния мач на тима срещу Спартак (Варна), а почти сигурно и реванша със Сабах в четвъртък. Това каза наставникът на "сините" Хулио Веласкес на днешна пресконференция. Причината е мускулната контузия, получена в първия двубой с тима от Азербайджан в София. 

"Не всички играчи са в добра кондиция. Със сигурност отпада Сангаре, като вероятно няма да е само за този мач. Получи по време на мача със „Сабах“ мускулна травма, което със сигурност го вади от утрешния мач и от още няколко вероятно. При Ради Кирилов нещата се развиват добре и би трябвало да попадне в групата, а дали ще е в стартовите 11 или на пейката ще преценим. При Костадинов нещата вървят добре. Трябва да проследим неговото състояние по време на днешната и утрешната тренировка. Фабиен трудно би се включил в утрешния мач, но неговата ситуация няма общо с тази на Сангаре. Фабиен трябва да го следим в днешното и утрешното занимание. Трудно би попаднал в групата Фабиен, но през седмицата е по-вероятно да се оправи, което не важи за Сангаре", каза испанският специалист.

"Не ме притеснява, а съм загрижен за който и да е, когато отсъства от състава. Това не е нещо, което се случва за първи или последен път. Аз не се оплаквам, винаги търся решение", каза още треньорът за отсъствието на Сангаре в ключов момент от сезона. Това ще даде нова възможност на Борислав Рупанов да покаже таланта си, след като се разписа в последните два мача на тима.

"Надявам се играчите да са готови, да са превключили. Няма никаква разлика тази седмица с предишните. Всички подхождат с голямо ниво на отговорност. Разчитам, че ще сме добре подготвени. Съзнаваме, че ако оставим Спартак да играе свободно и на контраатака, ще ни създадат проблеми. Ще се опитаме да изиграем добър мач и да го спечелим", обеща Веласкес.

"Би било проблем, ако нямаме време да анализираме Спартак (Варна). Разбира се, че сме го направили, те имаха официални мачове. Ясни са ни силните и слабите им страни. Всеки противник заслужава нужното уважение. Подхождаме смирено, здраво стъпили на земята. Нищо освен победата не може да ни задоволи", завърши Хулио Веласкес. 

