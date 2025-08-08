Ръководството на Спартак (Варна) дава пресконференция днес

Популярни
  8 авг 2025 | 01:00
  • 211
  • 0
От ръководството на Спартак (Варна) насрочиха пресконференция за 8 август, на която ще бъде представена информация за всички процеси в клуба. Ситуацията със задълженията и други въпроси ще се представят за обществеността. 

„Както обещахме, насрочена е пресконференция за утре, 08.08., от 13 часа на стадион "Спартак". Ще бъде споделена информация за всички процеси в клуба, ситуацията със задължения и ред други.

След пресконференцията ще публикуваме тук обобщена информация и ще изнесем данни за състоянието на клуба и всичко, което се е случвало преди вписването на новия УС и ни е известно.  Ще Ви информираме и за работата свършена от нас в последните дни“, написаха от Спартак.

Снимки: Startphoto

