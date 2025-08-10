Хулио Веласкес определи групата за двубоя със Спартак (Варна)

Група от 20 футболисти определи старши треньорът на Левски Хулио Веласкес за мача от 4-ия кръг на еfbet Лига срещу Спартак (Варна). Двубоят на стадион "Георги Аспарухов" е в неделя от 19:00 часа.

Ето и цялата група на "сините": Светослав Вуцов, Мартин Луков, Алдаир, Оливер Камдем, Кристиан Димитров, Кристиан Макун, Майкон, Цунами, Карлос Охене, Гашпер Търдин, Патрик Мислович, Георги Костадинов, Асен Митков, Рилдо Фильо, Мазир Сула, Марин Петков, Фабио Лима, Евертон Бала, Радослав Кирилов, Борислав Рупанов.