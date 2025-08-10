Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Левски
  3. Хулио Веласкес определи групата за двубоя със Спартак (Варна)

Хулио Веласкес определи групата за двубоя със Спартак (Варна)

  • 10 авг 2025 | 13:16
  • 1635
  • 2
Слушай на живо
Слушай на живо: Левски - Спартак (Варна)

Група от 20 футболисти определи старши треньорът на Левски Хулио Веласкес за мача от 4-ия кръг на еfbet Лига срещу Спартак (Варна). Двубоят на стадион "Георги Аспарухов" е в неделя от 19:00 часа.

Ето и цялата група на "сините": Светослав Вуцов, Мартин Луков, Алдаир, Оливер Камдем, Кристиан Димитров, Кристиан Макун, Майкон, Цунами, Карлос Охене, Гашпер Търдин, Патрик Мислович, Георги Костадинов, Асен Митков, Рилдо Фильо, Мазир Сула, Марин Петков, Фабио Лима, Евертон Бала, Радослав Кирилов, Борислав Рупанов.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Боби Михайлов: Не съм много сигурен, че Испания ще ни бие леко, крив отбор сме

Боби Михайлов: Не съм много сигурен, че Испания ще ни бие леко, крив отбор сме

  • 10 авг 2025 | 13:35
  • 3439
  • 16
Тарторът на сектор "Г" с атака по Методи Томанов

Тарторът на сектор "Г" с атака по Методи Томанов

  • 10 авг 2025 | 13:11
  • 10737
  • 17
Майкъла: Трагичен ЦСКА! Има психологически проблем в отбора, май е време Керкез да си ходи

Майкъла: Трагичен ЦСКА! Има психологически проблем в отбора, май е време Керкез да си ходи

  • 10 авг 2025 | 11:41
  • 27550
  • 103
"Вабанк": Кой трябва да води атаката на Левски

"Вабанк": Кой трябва да води атаката на Левски

  • 10 авг 2025 | 09:30
  • 9318
  • 11
Втора лига продължава с четири мача след снощния екшън

Втора лига продължава с четири мача след снощния екшън

  • 10 авг 2025 | 09:00
  • 54072
  • 13
Ференцварош също с убедителна победа преди мача с Лудогорец

Ференцварош също с убедителна победа преди мача с Лудогорец

  • 10 авг 2025 | 08:37
  • 3763
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Майкъла: Трагичен ЦСКА! Има психологически проблем в отбора, май е време Керкез да си ходи

Майкъла: Трагичен ЦСКА! Има психологически проблем в отбора, май е време Керкез да си ходи

  • 10 авг 2025 | 11:41
  • 27550
  • 103
Боби Михайлов: Не съм много сигурен, че Испания ще ни бие леко, крив отбор сме

Боби Михайлов: Не съм много сигурен, че Испания ще ни бие леко, крив отбор сме

  • 10 авг 2025 | 13:35
  • 3439
  • 16
Тарторът на сектор "Г" с атака по Методи Томанов

Тарторът на сектор "Г" с атака по Методи Томанов

  • 10 авг 2025 | 13:11
  • 10737
  • 17
Ентусиазираният Левски излиза за поредна победа срещу засипания с проблеми Спартак (Варна)

Ентусиазираният Левски излиза за поредна победа срещу засипания с проблеми Спартак (Варна)

  • 10 авг 2025 | 07:17
  • 15865
  • 56
Ботев преследва първа победа

Ботев преследва първа победа

  • 10 авг 2025 | 07:36
  • 8422
  • 14
Втора лига продължава с четири мача след снощния екшън

Втора лига продължава с четири мача след снощния екшън

  • 10 авг 2025 | 09:00
  • 54072
  • 13