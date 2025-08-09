Популярни
  • 9 авг 2025 | 18:12
  • 1750
  • 1
Втората оферта на Нюкасъл за Малик Тиау е успешна

Нюкасъл е все по-близо до споразумение с Милан за трансфера на Малик Тиау. Преди няколко дни “росонерите” отказаха оферта от 30 милиона евро на “свраките”, но сега английският клуб e предложил около 40 милиона евро, като пет от тях са под формата на бонуси. Според Фабрицио Романо двата клуба финализират последните детайли, а самият играч също е дал зелена светлина за трансфера.“ Скай спортс” добавя, че 24-годишният централен защитник може да бъде Нюкасъл още утре и да премине медицински прегледи.

Малик Тиау в момента е в Дъблин, където Милан играе контрола с Лийдс. Утре пък "росонерите" ще бъдат в Лондон за приятелски мач с Челси.

Според италианските медии в Милан имат два варианта за евентуален заместник на германеца. И двамата са млади играчи - Джовани Леони от Парма и Пиетро Комуцо от Фиорентина. Цената на първия е около 40 милиона евро, а "Ла Виола" иска за своя играч с десетина милиона по-малко.

Снимки: Imago

