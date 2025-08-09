Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Дженоа
  3. Рен и Дженоа не се победиха

Рен и Дженоа не се победиха

  • 9 авг 2025 | 22:26
  • 239
  • 0
Рен и Дженоа не се победиха

Отборите на Рен и Дженоа направиха равенство 2:2 в последната контрола на двата състава от предсезонната им подготовка. Френският тим поведе с головете на Муса Ал-Тамари (21’) и Джауи Сисе (73’), а италианците стигнаха до ремито след попаденията на Руслан Малиновский (78’) и Лео Йостигор (90’+2’).

Рен стартира новия сезон в Лига 1 с домакинство на вицешампиона Марсилия на 15-и август (петък) от 21:45 часа българско време. В същия ден и Дженоа ще изиграе първия си мач за новата кампания, като в него тимът ще стартира участието си в турнира за Купата на Италия. Съперникът обаче все още не е ясен, тъй като той ще бъде победителят от схватката между Падова и Виченца.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Груев помогна на Лийдс за равенство срещу Милан

Груев помогна на Лийдс за равенство срещу Милан

  • 9 авг 2025 | 19:14
  • 7263
  • 2
Хакими вярва, че ПСЖ може отново да спечели Шампионската лига

Хакими вярва, че ПСЖ може отново да спечели Шампионската лига

  • 9 авг 2025 | 18:45
  • 800
  • 0
Борнемут веднага намери заместник на Забарний

Борнемут веднага намери заместник на Забарний

  • 9 авг 2025 | 18:38
  • 1298
  • 0
Ангел Бастунов откри сезона в Португалия с гол

Ангел Бастунов откри сезона в Португалия с гол

  • 9 авг 2025 | 18:27
  • 4134
  • 3
Втората оферта на Нюкасъл за Малик Тиау е успешна

Втората оферта на Нюкасъл за Малик Тиау е успешна

  • 9 авг 2025 | 18:12
  • 6217
  • 1
Уест Хам привлече вратар за 20 милиона

Уест Хам привлече вратар за 20 милиона

  • 9 авг 2025 | 18:07
  • 1681
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Славия 0:3 Лудогорец

Славия 0:3 Лудогорец

  • 9 авг 2025 | 21:15
  • 14077
  • 36
Мъката продължава! И Пастор не помогна на ЦСКА! Поредни викове за оставка ехтят на "Васил Левски"

Мъката продължава! И Пастор не помогна на ЦСКА! Поредни викове за оставка ехтят на "Васил Левски"

  • 9 авг 2025 | 20:56
  • 90232
  • 637
Керкез: Нямаме лидер, само Бусато е малко! Срам ме е да съм треньор на ЦСКА с три точки от четири мача

Керкез: Нямаме лидер, само Бусато е малко! Срам ме е да съм треньор на ЦСКА с три точки от четири мача

  • 9 авг 2025 | 21:32
  • 12115
  • 47
Резултати след първата порция мачове от третия кръг във Втора лига

Резултати след първата порция мачове от третия кръг във Втора лига

  • 9 авг 2025 | 22:00
  • 34426
  • 7
Голям проблем за Левски: Сангаре аут за Сабах, още няколко футболисти са с травми

Голям проблем за Левски: Сангаре аут за Сабах, още няколко футболисти са с травми

  • 9 авг 2025 | 16:32
  • 38151
  • 49
Ново разочарование за България, Нидерландия ни срази с лекота в Самоков

Ново разочарование за България, Нидерландия ни срази с лекота в Самоков

  • 9 авг 2025 | 19:55
  • 18136
  • 26