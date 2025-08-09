Рен и Дженоа не се победиха

Отборите на Рен и Дженоа направиха равенство 2:2 в последната контрола на двата състава от предсезонната им подготовка. Френският тим поведе с головете на Муса Ал-Тамари (21’) и Джауи Сисе (73’), а италианците стигнаха до ремито след попаденията на Руслан Малиновский (78’) и Лео Йостигор (90’+2’).

Рен стартира новия сезон в Лига 1 с домакинство на вицешампиона Марсилия на 15-и август (петък) от 21:45 часа българско време. В същия ден и Дженоа ще изиграе първия си мач за новата кампания, като в него тимът ще стартира участието си в турнира за Купата на Италия. Съперникът обаче все още не е ясен, тъй като той ще бъде победителят от схватката между Падова и Виченца.