Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Лийдс
  3. Груев помогна на Лийдс за равенство срещу Милан

Груев помогна на Лийдс за равенство срещу Милан

  • 9 авг 2025 | 19:14
  • 881
  • 0
Груев помогна на Лийдс за равенство срещу Милан

Лийдс и Милан завършиха наравно 1:1 в приятелска среща, играна на “Авива Стейдиъм” в Дъблин. Българският национал Илия Груев започна мача на резервната скамейка, като влезе в игра в 67-ата минута. Секунди след влизането му в игра йоркшърци изравниха след попадение на Антон Щах, който получи топката именно от Груев. Сантиаго Хименес откри резултата в 31-ата минута.

Това бе първа среща между двата отбора за първи път от почти 24 години. Лука Модрич бе на резервната скамейка на “росонерите”, но не влезе в игра, като се очаква това да се случи утре, когато тимът на Масимилиано Алегри играе контрола срещу Челси.

Тимът на Даниел Фарке започна активно мача и можеше да поведе в 10-ата минута. След бърза атака Щах стреля, а топката се удари в горната греда. Германският национал, който пристигна от Хофенхайм през лятото, изигра много силен мач. Милан обаче поведе след половин час игра. Тогава отлична комбинация бе завършена от Хименес.

След почивката Лийдс имаше инициативата, но нямаше много идеи в предни позиции. В средата на втората част Фарке направи поредица от смени и веднага след това тимът му изравни. Груев подаде на Щах, а той прати топката в мрежата с великолепен удар от дистанция. “Росонерите” завършиха по-силно мача и на два пъти топката беше в опасна близост до вратата на английския тим в последните минути, но не се озова в мрежата.

Следвай ни:

Снимки: Imago

Още от Футбол свят

Собствениците на Нюкасъл ясно заявили пред Исак, че няма никакъв шанс да го продадат

Собствениците на Нюкасъл ясно заявили пред Исак, че няма никакъв шанс да го продадат

  • 9 авг 2025 | 13:46
  • 14270
  • 14
Педри за амбициите на Барселона, атмосферата в клуба и “Златната топка”

Педри за амбициите на Барселона, атмосферата в клуба и “Златната топка”

  • 9 авг 2025 | 13:24
  • 1569
  • 2
Официално: Манчестър Юнайтед обяви новата си звезда в атака

Официално: Манчестър Юнайтед обяви новата си звезда в атака

  • 9 авг 2025 | 12:46
  • 18266
  • 15
Аморим към феновете на Манчестър Юнайтед: Добре дошли отново, чувстваме се като различен отбор

Аморим към феновете на Манчестър Юнайтед: Добре дошли отново, чувстваме се като различен отбор

  • 9 авг 2025 | 12:32
  • 8781
  • 15
Валенсия удължи договора на ключов млад халф, привлякъл интереса на Манчестър Юнайтед

Валенсия удължи договора на ключов млад халф, привлякъл интереса на Манчестър Юнайтед

  • 9 авг 2025 | 12:16
  • 2066
  • 0
Хау: В момента е ясно, че Исак не може да участва в отбора ни, но той има бъдеще в Нюкасъл

Хау: В момента е ясно, че Исак не може да участва в отбора ни, но той има бъдеще в Нюкасъл

  • 9 авг 2025 | 10:50
  • 4806
  • 2
Виж всички

Водещи Новини

ЦСКА 0:0 Черно море, Пастор преквалифициран на дясно крило

ЦСКА 0:0 Черно море, Пастор преквалифициран на дясно крило

  • 9 авг 2025 | 19:23
  • 24865
  • 74
Втора лига на живо: ранен гол за "акулите" в Перник

Втора лига на живо: ранен гол за "акулите" в Перник

  • 9 авг 2025 | 18:00
  • 14240
  • 3
Голям проблем за Левски: Сангаре аут за Сабах, още няколко футболисти са с травми

Голям проблем за Левски: Сангаре аут за Сабах, още няколко футболисти са с травми

  • 9 авг 2025 | 16:32
  • 25341
  • 37
ЦСКА с изявление за случващото се в клуба, каза как се прави селекцията и обяви пълна подкрепа за всички

ЦСКА с изявление за случващото се в клуба, каза как се прави селекцията и обяви пълна подкрепа за всички

  • 9 авг 2025 | 15:48
  • 24915
  • 88
България - Нидерландия, аванс за гостите

България - Нидерландия, аванс за гостите

  • 9 авг 2025 | 19:02
  • 8251
  • 11
Падна първата треньорска глава в efbet Лига

Падна първата треньорска глава в efbet Лига

  • 9 авг 2025 | 14:50
  • 38606
  • 36