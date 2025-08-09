Интер и Милан с надежди за талант на Парма

Интер и Милан имат голямо желание да привлекат таланта на Парма Джовани Леони, твърди “Кориере дело Спорт”. 19-годишният защитник е следен от множество европейски клубове, тъй като показва огромен потенциал. Ливърпул също следи ситуацията, но още не е решил дали да отправя оферта.

“Нерадзурите” имаха интерес към Леони и миналото лято, но тогава не успяха да се разберат със Сампдория и той премина в Парма, където работи с настоящия треньор на Интер Кристиан Киву. Финалистът в Шампионската лига обаче има проблем да събере пари за трансферната сума, искана от Парма, която е около 40 милиона евро. Милан има същия проблем и ще може да си го позволи, ако продаде Малик Тиау, който може да бъде продаден на Нюкасъл.

Ювентус също може да се намеси в битката за младия бранител. Предложението на “биаконерите” се очаква да бъде за по-малка сума, но грандът от Торино да остави Леони в Парма, където той да играе като преотстъпен следващия сезон.

