Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Футбол свят
  3. Интер и Милан с надежди за талант на Парма

Интер и Милан с надежди за талант на Парма

  • 9 авг 2025 | 14:42
  • 587
  • 0
Интер и Милан с надежди за талант на Парма

Интер и Милан имат голямо желание да привлекат таланта на Парма Джовани Леони, твърди “Кориере дело Спорт”. 19-годишният защитник е следен от множество европейски клубове, тъй като показва огромен потенциал. Ливърпул също следи ситуацията, но още не е решил дали да отправя оферта.

“Нерадзурите” имаха интерес към Леони и миналото лято, но тогава не успяха да се разберат със Сампдория и той премина в Парма, където работи с настоящия треньор на Интер Кристиан Киву. Финалистът в Шампионската лига обаче има проблем да събере пари за трансферната сума, искана от Парма, която е около 40 милиона евро. Милан има същия проблем и ще може да си го позволи, ако продаде Малик Тиау, който може да бъде продаден на Нюкасъл.

Ювентус също може да се намеси в битката за младия бранител. Предложението на “биаконерите” се очаква да бъде за по-малка сума, но грандът от Торино да остави Леони в Парма, където той да играе като преотстъпен следващия сезон.

Следвай ни:

Снимки: Imago

Още от Футбол свят

Собствениците на Нюкасъл ясно заявили пред Исак, че няма никакъв шанс да го продадат

Собствениците на Нюкасъл ясно заявили пред Исак, че няма никакъв шанс да го продадат

  • 9 авг 2025 | 13:46
  • 6742
  • 7
Педри за амбициите на Барселона, атмосферата в клуба и “Златната топка”

Педри за амбициите на Барселона, атмосферата в клуба и “Златната топка”

  • 9 авг 2025 | 13:24
  • 989
  • 2
Официално: Манчестър Юнайтед обяви новата си звезда в атака

Официално: Манчестър Юнайтед обяви новата си звезда в атака

  • 9 авг 2025 | 12:46
  • 12055
  • 6
Аморим към феновете на Манчестър Юнайтед: Добре дошли отново, чувстваме се като различен отбор

Аморим към феновете на Манчестър Юнайтед: Добре дошли отново, чувстваме се като различен отбор

  • 9 авг 2025 | 12:32
  • 6596
  • 13
Валенсия удължи договора на ключов млад халф, привлякъл интереса на Манчестър Юнайтед

Валенсия удължи договора на ключов млад халф, привлякъл интереса на Манчестър Юнайтед

  • 9 авг 2025 | 12:16
  • 1458
  • 0
Хау: В момента е ясно, че Исак не може да участва в отбора ни, но той има бъдеще в Нюкасъл

Хау: В момента е ясно, че Исак не може да участва в отбора ни, но той има бъдеще в Нюкасъл

  • 9 авг 2025 | 10:50
  • 3756
  • 2
Виж всички

Водещи Новини

ЦСКА с изявление за случващото се в клуба, каза как се прави селекцията и обяви пълна подкрепа за всички

ЦСКА с изявление за случващото се в клуба, каза как се прави селекцията и обяви пълна подкрепа за всички

  • 9 авг 2025 | 15:48
  • 1185
  • 0
Падна първата треньорска глава в efbet Лига

Падна първата треньорска глава в efbet Лига

  • 9 авг 2025 | 14:50
  • 15992
  • 23
Лудогорец предложил 3 млн. евро за таран, преговорите продължават

Лудогорец предложил 3 млн. евро за таран, преговорите продължават

  • 9 авг 2025 | 15:29
  • 3725
  • 1
Ще живне ли ЦСКА срещу "моряците" на капитан Илиев?

Ще живне ли ЦСКА срещу "моряците" на капитан Илиев?

  • 9 авг 2025 | 08:00
  • 16979
  • 157
Тони Зетова коментира решението на Елица Атанасийевич да не бъде част от състава на България за Мондиал 2025

Тони Зетова коментира решението на Елица Атанасийевич да не бъде част от състава на България за Мондиал 2025

  • 9 авг 2025 | 10:31
  • 16675
  • 12
Официално: Манчестър Юнайтед обяви новата си звезда в атака

Официално: Манчестър Юнайтед обяви новата си звезда в атака

  • 9 авг 2025 | 12:46
  • 12055
  • 6