  3. Астън Мартин постига сериозен прогрес с колата за 2026?

Астън Мартин постига сериозен прогрес с колата за 2026?

  • 10 авг 2025 | 17:13
  • 448
  • 0

Титулярът във Формула 2 и пилот от академията на Астън Мартин Джак Кроуфърд е този, който работи най-много на симулатора по развитието на колата на тима за сезон 2026, когато отборът ще използва задвижваща система на Хонда.

„Новите автомобили ще доста различни от тези от настоящата генерация – обясни Кроуфърд. – Основно заради използването на активни аеродинамични елементи. Все още нямаме пълната картина за това какво трябва да очакваме от новата ни кола за началото на сезона в Австралия догодина, но вече имаме добра представа.

„Аз работя в симулатора по развитието на колата и задвижващата система за 2026 година. Има сериозна еволюция на шасито и задвижващата система, сериозен прогрес. Досега никога не съм работил по развитието на задвижваща система и признавам, че този процес е страхотен и много интересен.“

Партньорството на Астън Мартин с Хонда догодина ще означава, че британският тим ще е ексклузивният партньор на японската компания, която се върна на върха във Формула 1 с Ред Бул и Макс Верстапен.

Според новите правила, колите за сезон 2026 трябва да са по-компактни, по-леки, мощността им ще се дели 50 на 50 между двигателя с вътрешно горене и хибридна система, като моторите ще работят с биогориво.

DRS-системата ще отиде в историята, но ще се появят все още спорните активни аеродинамични елементи, като надеждите в Астън Мартин са свързани с концепцията на Ейдриън Нюи за създаването и развитието на нова кола за новия период на развитие на Формула 1.

Снимки: Gettyimages

