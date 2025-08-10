Ралф Шумахер коментира кризата в Ред Бул

Бившият пилот във Формула 1 Ралф Шумахер е на мнение, че Ред Бул се намира в сериозна криза, като отбеляза, че никога досега не е виждал световния шампион Макс Верстапен толкова назад, както стана в Унгария в последния старт преди лятната пауза.

Макс се класира осми в квалификацията и въпреки ранния прогрес в хода на състезанието, така и не успя да мине по-напред и на финала остана девети.

Десет кръга преди края на сезона Верстапен е на 97 точки зад водача в класирането Оскар Пиастри с Макларън и детронирането му в края на сезона вече изглежда като формалност, а не като възможност.

Ред Бул също не демонстрира прогрес, също както стана през по-голямата част от 2024, а в тази кампания се видя, че и промените по колата не дават очакваните резултати. Оставяме настрана проблемите с втория пилот на тима, без значение дали говорим за Лиам Лоусън или Юки Цунода, както и уволнението на Кристиан Хорнър.

„Ситуацията в Ред Бул е най-голямото разочарование този сезон, от гледна точка на отборите – обясни Ралф в подкаста на Sky Sports Германия, посветен на Формула 1 – Backstage Boxengasse. – На феновете няма да им хареса, но това е реалното състояние на Ред Бул.

„Да, тимът започна добре сезона, но след това Ред Бул изостана. И дъното беше достигнато в Гран При на Унгария. Не мога да си спомня кога Макс е бил толкова назад, като изключим времето му в Торо Росо.“

В същото време Шумахер отличи Заубер като „приятната изненада“ в първите 14 кръга тази година, като припомни, че преди сезона никой не даваше кой знае какви шансове за добро представяне на тима.

