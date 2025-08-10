Може ли Хорнър да се съюзи със свой стар враг заради Формула 1?

Бившият шеф на Ред Бул Кристиан Хорнър все още има договор с компанията за енергийни напитки, но вече сериозно обмисля как да се върне във Формула 1. Това твърди британският журналист Джо Сейуърд, който зададе интересна посока, в която да очакваме активизиране на Хорнър по пътя му обратно към световния шампионат.

Веднага, след като Хорнър беше уволнен от Ред Бул се появиха информации, че той ще се опита да се върне в спорта като акционер в някой отбор, най-вероятно Алпин. Но пък новият главен изпълнителен директор на Рено Франсоа Прово междувременно обяви, че автомобилният гигант няма намерение да продава тима на Алпин във Формула 1.

Сейуърд твърди, че има интерес към Формула 1 от Южна Корея. А това може да означава само едно – друг автомобилен гигант – Хюндай. Там президент на Хюндай Моторспорт е Сирил Абитебул – някогашният шеф на Рено Спорт във Формула 1 и човекът, с когото през 2014 година Хорнър изкара безброй скандали заради проблемите с турбо моторите на французите. По-късно между двамата се появи и напрежението по линията на Дениъл Рикардо, който напусна Ред Бул, за да премине в тима на Рено.

Бъдещето на Хюндай в Световния рали шампионат остава неясно отвъд края на 2026 година, компанията стартира свой проект за участие в Световния шампионат за издръжливост и Льо Ман, който ще е под марката на луксозната марка на корейците Дженезис. И Формула 1 ще е шампионатът, който може да утвърди Хюндай като глобален играч от ранга на Тойота например.

Абитебул досега не е коментирал в подробности възможността Хюндай да влезе във Формула 1, основно заради огромните инвестиции, които са необходими. Но с успехите, постигнати в WRC в последните сезони, той определено спечели доверието на големите шефове на гиганта и подобен проект изобщо не е изключен.

При последното обсъждане на разрастването на моторспорт програмата на Хюндай всъщност беше решено, че Льо Ман и WEC са много по-изгодното решение.

Остава да разберем дали в Хюндай са готови да се борят сериозно за 12-ото място на стартовата решетка във Формула 1 и дали Хорнър има какво да предложи на Абитебул.

