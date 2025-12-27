Популярни
Следете NBA на живо със Sportal.bg: Играят се първите четири мача тази нощ

  • 27 дек 2025 | 02:47
  • 376
  • 0
В ранните часове на 27-и декември (събота) се играят девет нови мача от редовния сезон на НБА на САЩ и Канада.

Преди тяхното начало лидери в двете конференции са Оклахома Сити Тъндър с баланс от 26 победи и 5 загуби (Запад) и Детройт Пистънс с 24 успеха и 6 поражения.

В 2:00 часа българско време започват цели четири мача едновременно. В един от тях Атланта Хоукс приема Маями Хийт.

Вашингтон Уизардс посреща Торонто Раптърс.

Индиана Пейсърс е домакин на Бостън Селтикс.

Орландо Меджик играе у дома срещу Шарлът Хорнетс.

В 2:30 часа стартира срещата между Чикаго Булс и Филаделфия 76ърс.

Половин час по-късно има още една двойка мачове. В едната среща Мемфис Гризлис играе срещу Милуоки Бъкс.

Другият двубой противопоставя Ню Орлиънс Пеликанс и Финикс Сънс.

За 4:30 часа е насрочен сблъсъкът между Юта Джаз и лидера в Източната конференция Детройт Пистънс.

Последният мач от програмната схема трябва да започне от 5:00 часа. В него Портланд Трейл Блейзърс посреща ЛА Клипърс.

