  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  Разтежение вади Антъни Дейвис от строя

Разтежение вади Антъни Дейвис от строя

  • 26 дек 2025 | 23:57
  • 174
  • 0
Разтежение вади Антъни Дейвис от строя

Центърът на Далас Маверикс Антъни Дейвис вероятно ще пропусне няколко мача поради леко разтежение, съобщава ESPN.

Дейвис напусна с контузията във втория период при загубата в четвъртък със 116:126 от Голдън Стейт и не се върна на игрището.

Йокич завърши с трипъл-дабъл и невероятните 56 точки при успех на Денвър
Йокич завърши с трипъл-дабъл и невероятните 56 точки при успех на Денвър

32-годишният играч е обект на интереси от няколко отбора преди крайния срок за трансфери в НБА на 5 февруари.

10-кратният участник в Мача на звездите е играл само в 16 от 32 мача този сезон, като е постигал средно по 20,5 точки, 10,9 борби, 2,8 асистенции и 1,6 чадъра. Той също така е има травми на ахилеса, крака и прасеца.

Дейвис се присъедини към Маверикс в хитовата сделка миналия февруари, която изпрати суперзвездния гард Лука Дончич в Лос Анджелис Лейкърс.

