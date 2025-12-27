Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  Остин Рийвс няма да играе месец

Остин Рийвс няма да играе месец

  • 27 дек 2025 | 04:46
  • 286
  • 0


Гардът и водеща звезда на ЛА Лейкърс Остин Рийвс ще отсъства от игра поне четири седмици поради контузия на левия прасец, твърди журналистът на ESPN Шамс Чарания в профила си в “X”.

След месец е насрочен последващ медицински преглед, след което ще бъде взето решение за завръщането му в корта.

В настоящия сезон на НБА ма САЩ и Канада Рийвс има сметка от средно по 26,6 точки на мач - втори в отбора си след лидера Лука Дончич, който има 33,7 точки. Нападателят ЛеБрон Джеймс, от друга страна, отбелязва средно по 20,2 точки на мач.

Още от Баскетбол

Следете NBA на живо със Sportal.bg: Играят се два мача



  • 27 дек 2025 | 06:47
  • 1065
  • 0
Разтежение вади Антъни Дейвис от строя



  • 26 дек 2025 | 23:57
  • 476
  • 0
Ето какво се случи в последните три мача в Евролигата за годината



  • 26 дек 2025 | 23:45
  • 4749
  • 0
Олимпиакос пропиля преднина от 20 точки при завръщането на Везенков, но някак оцеля след късна драма в Болоня



  • 26 дек 2025 | 23:40
  • 5854
  • 1
Минчев и Кемниц с важна победа в Бундеслигата



  • 26 дек 2025 | 22:38
  • 391
  • 0
Звезда на Ню Йорк се сгоди за секси инфлуенсър



  • 26 дек 2025 | 21:45
  • 1111
  • 1
Водещи Новини

Ман Юнайтед спечели срещу Нюкасъл на "Бокинг Дей" и без Бруно, Аморим най-сетне се пречупи



  • 26 дек 2025 | 23:58
  • 17501
  • 60
Легенда на Левски: На "Герена" се работи правилно, шансът за титлата е голям



  • 26 дек 2025 | 20:47
  • 11550
  • 23
Генчев: Локомотив ще е по-силен през пролетта! За шампионската титла топката е у Левски



  • 26 дек 2025 | 14:50
  • 15664
  • 27
Мони Николов и Локомотив (Новосибирск) загубиха финала за Суперкупата на Русия



  • 26 дек 2025 | 21:01
  • 14127
  • 16
Нанков: ЦСКА ще се върне на върха! Всичко се прави по европейски модел



  • 26 дек 2025 | 14:28
  • 10716
  • 67
Олимпиакос пропиля преднина от 20 точки при завръщането на Везенков, но някак оцеля след късна драма в Болоня



  • 26 дек 2025 | 23:40
  • 5854
  • 1