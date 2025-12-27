Остин Рийвс няма да играе месец

Гардът и водеща звезда на ЛА Лейкърс Остин Рийвс ще отсъства от игра поне четири седмици поради контузия на левия прасец, твърди журналистът на ESPN Шамс Чарания в профила си в “X”.

След месец е насрочен последващ медицински преглед, след което ще бъде взето решение за завръщането му в корта.

В настоящия сезон на НБА ма САЩ и Канада Рийвс има сметка от средно по 26,6 точки на мач - втори в отбора си след лидера Лука Дончич, който има 33,7 точки. Нападателят ЛеБрон Джеймс, от друга страна, отбелязва средно по 20,2 точки на мач.

Austin Reaves will miss up to 4 weeks with a grade 2 left gastrocnemius (calf) strain. pic.twitter.com/FkBinl9UYu — Bleacher Report (@BleacherReport) December 27, 2025