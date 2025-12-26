Минчев и Кемниц с важна победа в Бундеслигата

Българският национал Йордан Минчев игра 20 минути, включвайки се от пейката, в които вкара 6 точки, взе 6 борби и добави 1 асистенция и 1 чадър за победата на Найнърс Кемниц с 94:90 като гост срещу Синтаникс в оспорван двубой от 12-ия кръг на германската Бундеслига.

Това бе шеста победа за Минчев и компания в първенството, като тимът е с баланс 6-6 и заема 10-о място в класирането. Синтаникс е 7-5 и е пети.

Амаду Соу и Кевин Йебо бяха най-резултатни за Кемниц, съответно с 21 и 20 точки, като центърът Соу бе близо и до дабъл-дабъл, тъй като взе 9 борби. Дабъл-дабъл пък постигна съотборникът му Кори Дейвис - 18 точки и 11 асистенции.

За домакините Чарлз Калисън изригна с 30 точки, 24 добави Кайри Томас, а бившият център на Рилски спортист Юре Планинич се отличи с 15 точки и 10 борби.

Синтаникс взе първата четвърт с 26:20, а Кемниц отговори с 30:20 във втората. През второто полувреме битката между двата тима продължи с пълна сила, но все пак победител от нея излезе тимът на Минчев.

СТАТИСТИКА НА МАЧА