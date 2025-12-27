Заради полицията във Виена: Върнаха дербито Партизан - Олимпиакос в Белград

Отборите на Партизан и Олимпиакос, чийто екип носи българският национал Александър Везенков ще се изправят един срещу друг в мач от кръг №22 в Евролигата, като срещата ще се изиграе в зала "Александър Николич" (Пионир) в Белград.

Първоначално двубоят бе предвиден да бъде изигран във Виена, поради заетост на "Белградска Арена", но заради отказ на местната полиция да охраня дербито, бе наложена промяна. Според органите на реда там, част от агитките на двата отбора са си организирали "срещи" преди мача, което се очаква да доведе до безредици в града.