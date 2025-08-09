Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Футбол свят
  3. Леверкузен е близо до подпис с големия талант на евентуалния следващ съперник на Левски

Леверкузен е близо до подпис с големия талант на евентуалния следващ съперник на Левски

  • 9 авг 2025 | 14:12
  • 2583
  • 0
Леверкузен е близо до подпис с големия талант на евентуалния следващ съперник на Левски

Байер (Леверкузен) е много близо до трансфер на крилото АЗ Алкмаар Ернест Поку, обявиха от Sky Germany и списание "Кикер".

Нидерландският тим, който е най-вероятният следващ съперник на Левски в плейофите в Лигата на конференциите, при условие, че “сините” отстранят Сабах, ще получи фиксирани 12 млн. евро плюс още 2 млн. евро възможни бонуси за 21-годишния си футболист. Поку игра цял мач при убедителната победа с 3:0 над Вадуц в третия квалификационен кръг от ЛК.

Очаква се играчът да подпише договор с Леверкузен до 2030 г. Той трябва да премине медицински прегледи следващата седмица. Това означава, че ако Левски и АЗ Алкмаар се класират за плейофите на Лигата на конференциите, Поку няма да бъде в състава на нидерландците за двубоите със "сините".

Ернест Поку, който има ганайски произход, е сред изгряващите звезди на нидерландския футбол. Той е от 15-годишен в академията на АЗ Алкмаар. На 17 години прави дебют в професионалния футбол. Вече има 78 мача, 6 гола и 13 асистенции за елитния отбор. Той е и младежки национал на "лалетата".

Байер (Леверкузен) пък търси нови опции в атака, след като ключови фигури като Флориан Виртц и Гранит Джака напуснаха през това лято. Тимът се раздели още със защитниците Джереми Фримпонг и Йонатан Та, както и с вратаря Лукас Храдецки. До момента Байер привлече полузащитниците Ибрахим Маза и Малик Тилман, защитника Джарел Куанса и вратаря Марк Флекен.

Следвай ни:

Снимки: Imago

Още от Футбол свят

Собствениците на Нюкасъл ясно заявили пред Исак, че няма никакъв шанс да го продадат

Собствениците на Нюкасъл ясно заявили пред Исак, че няма никакъв шанс да го продадат

  • 9 авг 2025 | 13:46
  • 6725
  • 6
Педри за амбициите на Барселона, атмосферата в клуба и “Златната топка”

Педри за амбициите на Барселона, атмосферата в клуба и “Златната топка”

  • 9 авг 2025 | 13:24
  • 988
  • 2
Официално: Манчестър Юнайтед обяви новата си звезда в атака

Официално: Манчестър Юнайтед обяви новата си звезда в атака

  • 9 авг 2025 | 12:46
  • 12027
  • 6
Аморим към феновете на Манчестър Юнайтед: Добре дошли отново, чувстваме се като различен отбор

Аморим към феновете на Манчестър Юнайтед: Добре дошли отново, чувстваме се като различен отбор

  • 9 авг 2025 | 12:32
  • 6583
  • 13
Валенсия удължи договора на ключов млад халф, привлякъл интереса на Манчестър Юнайтед

Валенсия удължи договора на ключов млад халф, привлякъл интереса на Манчестър Юнайтед

  • 9 авг 2025 | 12:16
  • 1457
  • 0
Хау: В момента е ясно, че Исак не може да участва в отбора ни, но той има бъдеще в Нюкасъл

Хау: В момента е ясно, че Исак не може да участва в отбора ни, но той има бъдеще в Нюкасъл

  • 9 авг 2025 | 10:50
  • 3750
  • 2
Виж всички

Водещи Новини

ЦСКА с изявление за случващото се в клуба, каза как се прави селекцията и обяви пълна подкрепа за всички

ЦСКА с изявление за случващото се в клуба, каза как се прави селекцията и обяви пълна подкрепа за всички

  • 9 авг 2025 | 15:48
  • 1086
  • 0
Падна първата треньорска глава в efbet Лига

Падна първата треньорска глава в efbet Лига

  • 9 авг 2025 | 14:50
  • 15883
  • 23
Лудогорец предложил 3 млн. евро за таран, преговорите продължават

Лудогорец предложил 3 млн. евро за таран, преговорите продължават

  • 9 авг 2025 | 15:29
  • 3674
  • 1
Ще живне ли ЦСКА срещу "моряците" на капитан Илиев?

Ще живне ли ЦСКА срещу "моряците" на капитан Илиев?

  • 9 авг 2025 | 08:00
  • 16962
  • 157
Тони Зетова коментира решението на Елица Атанасийевич да не бъде част от състава на България за Мондиал 2025

Тони Зетова коментира решението на Елица Атанасийевич да не бъде част от състава на България за Мондиал 2025

  • 9 авг 2025 | 10:31
  • 16654
  • 12
Официално: Манчестър Юнайтед обяви новата си звезда в атака

Официално: Манчестър Юнайтед обяви новата си звезда в атака

  • 9 авг 2025 | 12:46
  • 12027
  • 6