Леверкузен е близо до подпис с големия талант на евентуалния следващ съперник на Левски

Байер (Леверкузен) е много близо до трансфер на крилото АЗ Алкмаар Ернест Поку, обявиха от Sky Germany и списание "Кикер".

Нидерландският тим, който е най-вероятният следващ съперник на Левски в плейофите в Лигата на конференциите, при условие, че “сините” отстранят Сабах, ще получи фиксирани 12 млн. евро плюс още 2 млн. евро възможни бонуси за 21-годишния си футболист. Поку игра цял мач при убедителната победа с 3:0 над Вадуц в третия квалификационен кръг от ЛК.

Очаква се играчът да подпише договор с Леверкузен до 2030 г. Той трябва да премине медицински прегледи следващата седмица. Това означава, че ако Левски и АЗ Алкмаар се класират за плейофите на Лигата на конференциите, Поку няма да бъде в състава на нидерландците за двубоите със "сините".

Ернест Поку, който има ганайски произход, е сред изгряващите звезди на нидерландския футбол. Той е от 15-годишен в академията на АЗ Алкмаар. На 17 години прави дебют в професионалния футбол. Вече има 78 мача, 6 гола и 13 асистенции за елитния отбор. Той е и младежки национал на "лалетата".

Байер (Леверкузен) пък търси нови опции в атака, след като ключови фигури като Флориан Виртц и Гранит Джака напуснаха през това лято. Тимът се раздели още със защитниците Джереми Фримпонг и Йонатан Та, както и с вратаря Лукас Храдецки. До момента Байер привлече полузащитниците Ибрахим Маза и Малик Тилман, защитника Джарел Куанса и вратаря Марк Флекен.

Снимки: Imago