  3. Защитник на Сабах: През първото полувреме бяхме по-добри от Левски, имаме шансове да ги отстраним

  • 8 авг 2025 | 16:36
  • 322
  • 0

Босненският футболист на Сабах Боян Летич говори за сайта azerisport.com след първия двубой срещу Левски, завършил 1:0 за "сините" в София. Вчера двата тима изиграха първия двубой от третия предварителен кръг на Лигата на конференциите.

"Тежък мач се получи. Мисля, че през първото полувреме бяхме по-добри от тях. Мисля, че съперникът остана изненадан от тактиката ни. Имахме повече възможности да вкараме гол. През втората част домакините контролираха играта, но дори и при тази ситуация имахме стопроцентова възможност да отбележим, но за съжаление не успяхме. Ако го бяхме направили, щяхме да победим.

Но такива са неписаните правила във футбола. Жалко е, че допуснахме гол в последната минута, но нищо не е загубено. Трябва да си съберем мислите и да се подготвим добре за реванша, защото смятам, че имаме шансове да отстраним Левски", смята Боян Летич.

