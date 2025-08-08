Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Левски
  3. Левски благодари на феновете си: Да се видим пак в неделя?

Левски благодари на феновете си: Да се видим пак в неделя?

  • 8 авг 2025 | 19:56
  • 376
  • 1

Левски излезе със специален клип в социалните мрежи, с който благодари на феновете си за подкрепата вчера. Снощи “сините” победиха Сабах в двубой от третия предварителен кръг на Лигата на конференциите с 1:0, като единственото попадение падна в 98-ата минута на мача.

"Вечер, която ще помним дълго. Благодарим ви! Да се видим пак в неделя? "Левски" - "Спартак" (Варна). 19:00 часа”, пишат от Левски под поста си.

Следващият мач на "сините" е срещу Спартак (Варна) на 10 август (неделя) от 19:00 часа отново на "Георги Аспарухов". След това Левски ще пътува до Азербайджан за реванша със Сабах.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Добруджа 0:1 ЦСКА 1948, страхотно спасяване на Галин Григоров

Добруджа 0:1 ЦСКА 1948, страхотно спасяване на Галин Григоров

  • 8 авг 2025 | 20:20
  • 5439
  • 29
Славия с Тони Тасев и малкия Чунг срещу Лудогорец

Славия с Тони Тасев и малкия Чунг срещу Лудогорец

  • 8 авг 2025 | 19:38
  • 471
  • 0
В Босна спрягат Илиан Илиев за ФК Сараево

В Босна спрягат Илиан Илиев за ФК Сараево

  • 8 авг 2025 | 18:14
  • 5171
  • 6
Феновете на ЦСКА започнаха благотворителна инициатива за фен, борещ се с коварно заболяване

Феновете на ЦСКА започнаха благотворителна инициатива за фен, борещ се с коварно заболяване

  • 8 авг 2025 | 17:16
  • 1515
  • 1
Защитник на Сабах: През първото полувреме бяхме по-добри от Левски, имаме шансове да ги отстраним

Защитник на Сабах: През първото полувреме бяхме по-добри от Левски, имаме шансове да ги отстраним

  • 8 авг 2025 | 16:36
  • 1413
  • 5
Цветомир Найденов представи черногорец като в "Туин Пийкс"

Цветомир Найденов представи черногорец като в "Туин Пийкс"

  • 8 авг 2025 | 15:55
  • 6920
  • 6
Виж всички

Водещи Новини

Добруджа 0:1 ЦСКА 1948, страхотно спасяване на Галин Григоров

Добруджа 0:1 ЦСКА 1948, страхотно спасяване на Галин Григоров

  • 8 авг 2025 | 20:20
  • 5439
  • 29
11-те на Монтана и Ботев (Враца)

11-те на Монтана и Ботев (Враца)

  • 8 авг 2025 | 20:03
  • 623
  • 0
Спартак (Варна) обяви сериозни задължения, търси помощ

Спартак (Варна) обяви сериозни задължения, търси помощ

  • 8 авг 2025 | 15:38
  • 17639
  • 81
В Босна спрягат Илиан Илиев за ФК Сараево

В Босна спрягат Илиан Илиев за ФК Сараево

  • 8 авг 2025 | 18:14
  • 5171
  • 6
Венци Стефанов коментира думите на Боримиров, че Славия най-много бави времето

Венци Стефанов коментира думите на Боримиров, че Славия най-много бави времето

  • 8 авг 2025 | 14:20
  • 34962
  • 40
Тити Папазов - за героя на Левски срещу Сабах, трудностите на Марин Петков и сравнението с ЦСКА

Тити Папазов - за героя на Левски срещу Сабах, трудностите на Марин Петков и сравнението с ЦСКА

  • 8 авг 2025 | 13:02
  • 18494
  • 38