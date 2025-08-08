Левски благодари на феновете си: Да се видим пак в неделя?

Левски излезе със специален клип в социалните мрежи, с който благодари на феновете си за подкрепата вчера. Снощи “сините” победиха Сабах в двубой от третия предварителен кръг на Лигата на конференциите с 1:0, като единственото попадение падна в 98-ата минута на мача.

"Вечер, която ще помним дълго. Благодарим ви! Да се видим пак в неделя? "Левски" - "Спартак" (Варна). 19:00 часа”, пишат от Левски под поста си.

Следващият мач на "сините" е срещу Спартак (Варна) на 10 август (неделя) от 19:00 часа отново на "Георги Аспарухов". След това Левски ще пътува до Азербайджан за реванша със Сабах.