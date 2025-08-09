Спартак (Варна) без проблеми в състава преди сблъсъка с Левски

След изминалата бурна работна седмица, в която новото ръководство на Спартак (Варна) обсъждаше финансовото състояние на клуба, играчите провеждаха пълноценни занимания на стадион "Локомотив". “Соколите” излизат утре от 19:00 часа на стадион "Георги Аспарухов" срещу безспорния фаворит Левски.

Спартак (Варна) обяви сериозни задължения, търси помощ

Ден преди да заминат за столицата играчи и треньори изгледаха срещата между Добруджа и ЦСКА 1948 на клубния си стадион. След три равенства варненци не познават вкуса на загубата от началото на сезона. Опитният наставник Гьоко Хаджиевски ще използва най-доброто в срещата и със сигурност ще се довери на играчите, които използва в последните два двубоя.

Единствената промяна в последния мач срещу Ботев (Враца) бе появата на завърналия се Ангел Грънчов в стартовия състав за сметка на младия Иван Алексиев.

Пламен Трендафилов