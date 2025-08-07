Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. АЗ Алкмаар
  3. Без изненада в мача между потенциалните следващи съперници на Левски

Без изненада в мача между потенциалните следващи съперници на Левски

  • 7 авг 2025 | 23:06
  • 3513
  • 2
Без изненада в мача между потенциалните следващи съперници на Левски

АЗ Алкмаар срази с 3:0 Вадуц в двубой от третия предварителен кръг на Лига на конференциите. Домакините бяха безапелационни и до голяма степен си гарантираха място в следващия кръг, където ще се изправят срещу победителя от двойката Левски - Сабах.

Голямата звезда на АЗ отново демонстрира класата си. Ирландският национал отбеляза два от головете във вратата на Леон Шафран, а третото попадение беше дело на Мекс Меердинк.

АЗ започна в бавно темпо и първото опасно положение създадоха гостите от Лихтенщайн, но удар на Доминик Швицер профуча на сантиметри от гредата. В 29-ата минута Дензе Касиус центрира към Парът и голмайсторът на домакините не сгреши - 1:0. Малко след това нападателят имаше нов шанс, но изстрелът му беше избит прд голлинията от Денис Симани.

Второто полувреме премина с постоянен натиск на нидерландците. В 58-ата минута гол на Касиус беше отменен заради засада. В 74-тата Парът преодоля вратаря на Вадуц от малък ъгъл, а в 80-ата появилият се от пейката Меердинк овладя технично топката и я заби в мрежата за 3:0.

Следвай ни:

Снимки: Imago

Още от Футбол свят

Партей се завърна в Ла Лига въпреки обвиненията в изнасилвания

Партей се завърна в Ла Лига въпреки обвиненията в изнасилвания

  • 7 авг 2025 | 19:30
  • 2529
  • 1
Александър Исак няма да играе за Нюкасъл в контролите през уикенда

Александър Исак няма да играе за Нюкасъл в контролите през уикенда

  • 7 авг 2025 | 19:18
  • 3289
  • 1
Първата седмица на третия квалификационен кръг в Лига Европа приключи с 10 мача

Първата седмица на третия квалификационен кръг в Лига Европа приключи с 10 мача

  • 7 авг 2025 | 23:30
  • 13728
  • 0
Много голове и червени картони в днешните мачове от Лигата на конференциите

Много голове и червени картони в днешните мачове от Лигата на конференциите

  • 7 авг 2025 | 23:58
  • 8459
  • 0
Финалистите в Евро 2025 и ШЛ са с най-много кандидатки за „Златната топка“ при жените

Финалистите в Евро 2025 и ШЛ са с най-много кандидатки за „Златната топка“ при жените

  • 7 авг 2025 | 18:48
  • 666
  • 1
Тотнъм е направил неуспешен опит за млад талант, който може да се завърне в Реал Мадрид

Тотнъм е направил неуспешен опит за млад талант, който може да се завърне в Реал Мадрид

  • 7 авг 2025 | 18:18
  • 4031
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Луда "синя" вечер! Юноша взриви "Герена" в последната секунда

Луда "синя" вечер! Юноша взриви "Герена" в последната секунда

  • 7 авг 2025 | 23:02
  • 136065
  • 830
Арда (Кърджали) направи голяма крачка към плейофите на Лига на конференциите

Арда (Кърджали) направи голяма крачка към плейофите на Лига на конференциите

  • 7 авг 2025 | 20:55
  • 73676
  • 131
Хулио Веласкес: Гордост е да бъда треньор на този клуб

Хулио Веласкес: Гордост е да бъда треньор на този клуб

  • 7 авг 2025 | 23:33
  • 7793
  • 6
Боримиров възмутен от Сабах: Не мога да повярвам, това даже и Славия не го прави

Боримиров възмутен от Сабах: Не мога да повярвам, това даже и Славия не го прави

  • 7 авг 2025 | 23:36
  • 7236
  • 15
Официално: ЦСКА извади милионите за Кошмара

Официално: ЦСКА извади милионите за Кошмара

  • 7 авг 2025 | 19:24
  • 61470
  • 172
ПСЖ с абсолютен рекорд при номинациите за "Златната топка", Роналдо не попадна в списъка

ПСЖ с абсолютен рекорд при номинациите за "Златната топка", Роналдо не попадна в списъка

  • 7 авг 2025 | 17:00
  • 27665
  • 54