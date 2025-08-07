Без изненада в мача между потенциалните следващи съперници на Левски

АЗ Алкмаар срази с 3:0 Вадуц в двубой от третия предварителен кръг на Лига на конференциите. Домакините бяха безапелационни и до голяма степен си гарантираха място в следващия кръг, където ще се изправят срещу победителя от двойката Левски - Сабах.

Голямата звезда на АЗ отново демонстрира класата си. Ирландският национал отбеляза два от головете във вратата на Леон Шафран, а третото попадение беше дело на Мекс Меердинк.

АЗ започна в бавно темпо и първото опасно положение създадоха гостите от Лихтенщайн, но удар на Доминик Швицер профуча на сантиметри от гредата. В 29-ата минута Дензе Касиус центрира към Парът и голмайсторът на домакините не сгреши - 1:0. Малко след това нападателят имаше нов шанс, но изстрелът му беше избит прд голлинията от Денис Симани.

Второто полувреме премина с постоянен натиск на нидерландците. В 58-ата минута гол на Касиус беше отменен заради засада. В 74-тата Парът преодоля вратаря на Вадуц от малък ъгъл, а в 80-ата появилият се от пейката Меердинк овладя технично топката и я заби в мрежата за 3:0.

Снимки: Imago