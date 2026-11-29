Светослав Ковачев: С битка и характер успяхме да победим

Футболистът на Арда Светослав Ковачев сподели впечатленията си след домакинската победа с 2:1 над ЦСКА 1948 в двубой от 16-ия кръг на efbet Лига. Офанзивният футболист, който отбеляза едно от попаденията за кърджалийци, акцентира върху тежките атмосферни условия и благодари на привържениците за оказаната подкрепа.

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„Изключително тежки метеорологични условия, тежък терен. Радващото е, че успяхме да изчистим терена и да изиграем мача. С битка и характер успяхме да ги победим.

Днес явно имах късмет при гола и топката влезе. Опитвал съм такива изпълнения и на тренировка.

Искам да благодаря на феновете. Без тяхната подкрепа срещата нямаше да се изиграе“, заяви Ковачев.

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