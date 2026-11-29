Александър Тунчев: Всичко беше в настройката

Старши треньорът на Арда Александър Тунчев остана доволен от характера, който неговите футболисти са показали срещу ЦСКА 1948. "Небесносините" стигнаха до труден успех с 2:1 на тежкия терен в Кърджали и вече са само на 5 точки от топ 4.

"Постарахме се доста да приведем терена във вид за провеждане на нормална среща. През първото полувреме бяхме по-активният отбор, отбелязахме два гола и може би това ни помогна да вземем трите точки днес.

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Нормално е да е трудно. Всичко беше в настройката. Още вчера имахме яснота, че днес ще има сняг. Опитахме се това да вкараме във футболистите, за да се настроят за днешния мач.

Хубави голове. Радвам се, че тези удари влязоха. Имахме още няколко ситуации, които трябваше да изиграем по по-добър начин. Допуснахме малко ситуации пред нашата врата. ЦСКА 1948 е доста класен отбор. Успяха през второто полувреме да вкарат футболисти, които доста промениха нещата. Ние имахме доста проблеми и ни беше доста трудно. Момчетата показаха, че имат характер.

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Не се заблуждаваме, че ще имаме лек мач срещу Дунав. Ще възстановим по най-добрия начин футболистите и след това мислим за Дунав. Благодаря на хората, които ни подкрепиха в това студено време. Надявам се да сме ги стоплили поне малко", каза Тунчев.

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