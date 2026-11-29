Фенове на Добруджа попаднаха в снежен капан

Група фенове на Добруджа попадна в капана, предизвикан от силния сняг, който блокира влак с 200 пътници на гара Елисейна в продължение на повече от 7 часа. Привържениците пътуват от Благоевград за Добрич след равенството 1:1 на Добруджа като гост на Пирин в мач от 18-ия кръг на Втора лига.

Влакът, в който са феновете на добруджанския тим, тръгва от София след полунощ, но спира за часове на гара Елисейна, тъй като железопътното трасе бе блокирано от паднали дървета и авария по контактната мрежа.

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