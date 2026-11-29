Зимата застигна и юношеския футбол

Заснежената обстановка в България доведе и до промени в програмата на детско-юношеския футбол

С оглед на неблагоприятната метеоролична обстановка в страната и след комуникация с клубовете се пренасрочват следните срещи от първенствата на Елитните групи:

Официално: БФС отложи Ботев (Враца) - Лудогорец и още три мача от Втора лига

U-15 14 кръг

01.12.2026 г.

ФК ШИПКА СТАРС - ПФК ЦСКА (13:00 часа ст. АПК Асеновград)

02.12.2026 г.

ФК ЦСКА 1948 - ПФК ЧЕРНО МОРЕ (11:00 часа ст. ВТУ Т. Каблешков)

ПФК СЕПТЕМВРИ - ПФК МАРИЦА (11:30 часа ст. 57 училище)

ПФК СЛАВИЯ - ФК ЛОКОМОТИВ 1929 СОФИЯ (12:00 часа ст. Ал. Шаламанов)

ФК НАЦИОНАЛ - ПФК БОТЕВ /ПЛОВДИВ/ (Чака потвърждение)

12.12.2026 г.

ПФК ЛУДОГОРЕЦ - ПФК ЛЕВСКИ (11:00 часа ст. Гнездо на орли)

U-16 14 кръг

ФК ЦСКА 1948 - ПФК ЧЕРНО МОРЕ (13:30 часа ст. ВТУ Т. Каблешков)

ПФК СЕПТЕМВРИ - ФК АКАДЕМИК ПЛОВДИВ (13:30 часа ст. 57 училище)

ПФК СЛАВИЯ - ФК ПИРИН 22 (14:00 часа ст. Ал. Шаламанов)

ФК НАЦИОНАЛ - ПФК БОТЕВ /ПЛОВДИВ/ (Чака потвърждение)

ПФК АРДА - ПФК ЦСКА (Чака потвърждение)

12.12.2026 г.

ПФК ЛУДОГОРЕЦ - ПФК ЛЕВСКИ (13:30 часа ст. Гнездо на орли)

U-17 13 кръг

ФК АКАДЕМИК ПЛОВДИВ - ПФК ЦСКА (13:00 часа ст. Айсберг, гр. Пловдив)

ФК ХЕБЪР 1918 - ПФК ЛЕВСКИ (13:30 часа ст. Г. Бенковски)

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