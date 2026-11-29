Заснежената обстановка в България доведе и до промени в програмата на детско-юношеския футбол
С оглед на неблагоприятната метеоролична обстановка в страната и след комуникация с клубовете се пренасрочват следните срещи от първенствата на Елитните групи:
Официално: БФС отложи Ботев (Враца) - Лудогорец и още три мача от Втора лига
U-15 14 кръг
01.12.2026 г.
ФК ШИПКА СТАРС - ПФК ЦСКА (13:00 часа ст. АПК Асеновград)
02.12.2026 г.
ФК ЦСКА 1948 - ПФК ЧЕРНО МОРЕ (11:00 часа ст. ВТУ Т. Каблешков)
ПФК СЕПТЕМВРИ - ПФК МАРИЦА (11:30 часа ст. 57 училище)
ПФК СЛАВИЯ - ФК ЛОКОМОТИВ 1929 СОФИЯ (12:00 часа ст. Ал. Шаламанов)
ФК НАЦИОНАЛ - ПФК БОТЕВ /ПЛОВДИВ/ (Чака потвърждение)
12.12.2026 г.
ПФК ЛУДОГОРЕЦ - ПФК ЛЕВСКИ (11:00 часа ст. Гнездо на орли)
U-16 14 кръг
ФК ЦСКА 1948 - ПФК ЧЕРНО МОРЕ (13:30 часа ст. ВТУ Т. Каблешков)
ПФК СЕПТЕМВРИ - ФК АКАДЕМИК ПЛОВДИВ (13:30 часа ст. 57 училище)
ПФК СЛАВИЯ - ФК ПИРИН 22 (14:00 часа ст. Ал. Шаламанов)
ФК НАЦИОНАЛ - ПФК БОТЕВ /ПЛОВДИВ/ (Чака потвърждение)
ПФК АРДА - ПФК ЦСКА (Чака потвърждение)
12.12.2026 г.
ПФК ЛУДОГОРЕЦ - ПФК ЛЕВСКИ (13:30 часа ст. Гнездо на орли)
U-17 13 кръг
ФК АКАДЕМИК ПЛОВДИВ - ПФК ЦСКА (13:00 часа ст. Айсберг, гр. Пловдив)
ФК ХЕБЪР 1918 - ПФК ЛЕВСКИ (13:30 часа ст. Г. Бенковски)