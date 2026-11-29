Арда с призив към феновете след падналия сняг в Кърджали

Ръководството на Арда отправи призив към привържениците на отбора да се включат в почистването на терена на стадион „Арена Арда“ преди предстоящия двубой с ЦСКА 1948. Срещата по програма трябва да започне в 13:30 часа, като от клуба се надяват с помощта на своите фенове да осигурят възможно най-добри условия за провеждането на футболния мач.

От Арда призоваха всички привърженици, които имат възможност и желание, да се включат в инициативата и да помогнат в подготовката на терена. По този начин клубът разчита и на подкрепата на своите фенове в усилията двубоят да се проведе по план.

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