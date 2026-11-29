Отложиха днешните мачове от Югоизточната Трета лига

Трите двубоя от 17-ия кръг на Югоизточната Трета лига няма да се изиграят днес, както е по първоначалната програма. Срещите трябваше да започнат в 14:30 часа, но лошите атмосферни условия не позволяват провеждането им. Предстои насрочване на нова дата за провеждането им.

Югоизточна Трета лига – XVII кръг

28 ноември 2026 г., събота, 14:30 часа:

Секирово (Раковски) - Димитровград 0:0

Марица (Милево) - Левски (Карлово) 6:0

Крумовград - Родопа (Смолян) 2:0

Созопол - Марица (Пловдив) 0:3

Загорец (Нова Загора) - Розова долина (Казанлък) 5:2

ФК Ямбол - ОФК Хасково 5:0

29 ноември 2026 г., неделя, 14:30 часа:

Нефтохимик (Бургас) - Гигант (Съединение) отложен

Локомотив II (Пловдив) - Спартак (Пловдив) отложен

Ботев II (Пловдив) - Атлетик (Куклен) отложен

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google