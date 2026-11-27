Защитникът на Локомотив (Пловдив) Тодор Павлов ще пропусне оставащите срещи на "железничарите" до края на календарната година, съобщиха от футболния клуб. Младият бранител е с частично разкъсана вътрешна връзка на коляното след травма, получена на тренировка.
В следващите три седмици той ще трябва да носи и специална шина на крака си. Контузията ще попречи на Тодор Павлов да вземе участие в срещите на Локомотив до края на 2026 година - срещу Спартак (Варна), Левски и Черно море.От клуба пожелаха на защитника бързо и успешно възстановяване.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google