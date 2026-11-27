Основен защитник на Локо (Пд) аут до зимната пауза

Защитникът на Локомотив (Пловдив) Тодор Павлов ще пропусне оставащите срещи на "железничарите" до края на календарната година, съобщиха от футболния клуб. Младият бранител е с частично разкъсана вътрешна връзка на коляното след травма, получена на тренировка.

В следващите три седмици той ще трябва да носи и специална шина на крака си. Контузията ще попречи на Тодор Павлов да вземе участие в срещите на Локомотив до края на 2026 година - срещу Спартак (Варна), Левски и Черно море.От клуба пожелаха на защитника бързо и успешно възстановяване.

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