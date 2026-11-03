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Захари Сираков: Не показахме необходимото желание за победа

  • 3 ное 2026 | 10:30
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Захари Сираков: Не показахме необходимото желание за победа

Спортист (Своге) стигна до равенството 1:1 при домакинството си срещу дублиращия отбор на Лудогорец (Разград) в мач от 14 кръг на Втора лига.

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„Не показахме необходимото желание и амбиция за победа. Радващо е, че успяхме да изравним в 94-ата минута, но това не променя факта, че трябва да бъдем по-убедителни и концентрирани“, коментира старши треньорът Захари Сираков пред официалния сайт на Спортист.

„Отборът има потенциал, но трябва да го доказваме с действия на терена“, добави наставникът.

В следващия двубой шоколадите гостуват на Фратрия на 9 ноември (понеделник) от 17:30 часа.

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