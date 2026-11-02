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"Шоколадите" се спасиха от загуба от Лудогорец II в сетния миг

  • 2 ное 2026 | 16:54
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"Шоколадите" се спасиха от загуба от Лудогорец II в сетния миг

Спортист (Своге) и дублиращият отбор на Лудогорец завършиха наравно 1:1 в двубой от 14-ия кръг на Втора лига. "Орлите" поведоха в началото на втората част, когато Александър Маринов се разписа, но в допълнителното време Валентин Кърчев изравни.

Още в четвъртата минута Добрев стреля от дистанция, но в аут. През първата част и двата отбора имаха няколко ситуации, но без сериозни опасности.

В 48-ата минута гостите направиха бърза контраатака, при която Александър Маринов проби, стреля с десния крак и откри резултата.

В 68-ата минута Кевин Нага излезе сам срещу вратаря, но стреля в аут.

В края на двубоя Спортист натисна и логично изравни. В 93-тата минута Валентин Кърчев се възползва от разбъркване в наказателното поле и мушна топката в мрежата за 1:1.

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