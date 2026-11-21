Етър продължава да затъва, “болярите” с малко очаквано домакинско поражение

Етър е все по-близо до зоната на изпадащите след като допусна изненадващо домакинско поражение с 1:2 от Спортист (Своге) в двубой от 17-ия кръг на Втора Лига.

“Болярите” стартираха силно мача и поведоха в резултата още в 8-ата минута след точен изстрел на Виктор Добрев. До края на полувремето не пасна ново попадение.

След почивката гостите се активизираха и стигнаха до пълен обрат. Стелиян Добрев изравни 10 минути след почивката, а трите точки донесе Антонио Попов с точен изстрел в 57-ата минута.

В заключителните секунди гол на домакините не бе зачетен.

Така “шоколадите” постигнаха първи успех от 21 септември насам, когато надиграха Вихрен (Сандански). След това навъртяха шест мача без победа.

Етър 1:2 Спортист (Своге)

0:1 Виктор Добрев (8)

1:1 Стелиян Добрев (55)

1:2 Антонио Попов (57)

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