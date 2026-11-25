Берое остана без изпълнителен директор

Изпълнителният директор на Берое Атанас Дафинов напуска своя пост, съобщиха от втородивизионния клуб чрез официално изявление. "Благодарим му за професионализма и свършената работа през времето му в клуба и му пожелаваме много успех в бъдещите проекти. Клубът вече работи по обявяването на новия човек на тази позиция", написаха "зелените" във "Фейсбук".

Дафинов бе назначен за изпълнителен директор преди началото на новия сезон във Втора лига, където се състезава Берое. След 17 изиграни кръга тимът заема 10-о място във временното класиране с актив от 22 точки. Старозагорци нямат победа в последните си четири последователни мача от първенството.

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