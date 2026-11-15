Берое 0:0 Вихрен

Отборите на Берое и Вихрен играят при резултат 0:0 в среща от 16-ия кръг на Втора лига. Мачът в Стара Загора е ръководен от главния съдия Петър Николов.

Срещата започна с едноминутно мълчание в памет на загиналите в ужасяващата катастрофа на магистрала "Тракия" преди дни.

Стартови състави:

Берое: 1. Иван Гошев, 2. Лъчезар Михайлов, 21. Никола Бандев, 24. Христо Митев, 6. Ивайло Митев, 10. Исмаел Ферер, 18. Стилян Русенов, 20. Запро Динев, 22. Джулиано Бертино, 23. Хамза Ел Йахиауи Рами, 9. Шейх Диаманка;

Вихрен: 1. Станислав Нисторов, 5. Иван Арсов, 26. Камен Хаджиев, 13. Александър Тренков, 25. Атанас Килов, 73. Венцислав Бенгюзов, 20. Айкут Рамадан, 22. Антон Тунгаров, 8. Марио Ивов, 7. Монир Ал Бадарин, 9. Калоян Кръстев.

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