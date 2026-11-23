Дубълът на ЦСКА разби Берое и отново се качи на върха, Йомов даде тон за победата

Дублиращият отбор на ЦСКА спечели с класическото 3:0 домакинството си на Берое от 17-ия кръг на Втора лига. По този начин "армейците" отново оглавиха класирането, изпреварвайки Вихрен, който също има 35 точки в актива си.

Георги Йомов откри резултата още в седмата минута, а малко по-късно Алесандро Николов (13') удвои за "червените". Момчетата на Любен Любенов окончателно сложиха точка на спора с трето попадение, което дойде към края на срещата. Негов автор бе влезлият от резервната скамейка Александър Георгиев.

Заралии записват четвърти пореден шампионатен двубой без успех, което ги оставя на 11-ата позиция в подреждането. В следващия кръг тимът на Ахмед Хикмет гостува на Хебър, докато за ЦСКА II предстои директен сблъсък с Вихрен за първото място.

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Снимки: Startphoto